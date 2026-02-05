Košarkaši Partizana dočekuju večeras Panatinaikos u 27. kolu Evrolige! Penjaroja: Nadamo se da ćemo da odigramo dobru utakmicu

Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20.30 časova u Beogradskoj areni ekipu Panatinaikosa u 27. kolu Evrolige.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 25. novembra u Atini, košarkaši Panatinaikosa su savladali Partizan 91:69 u utakmici 13. kola Evrolige.

"Pred nama je utakmica protiv vrlo ozbiljnog protivnika, koji je ujedno i jedan od favorita za osvajanje takmičenja. Imali smo jednu tešku utakmicu protiv Makabija. Moramo da se oporavimo, jer i dalje imamo skraćenu rotaciju. Bitno je da od samog starta uđemo sa dobrim stavom i da se trudimo da odigramo još bolje nego u prethodnom meču. Nadamo se da ćemo da odigramo dobru utakmicu i da će nam navijači pomoći u tom cilju", rekao je trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja.

Košarkaši Panatinaikosa se nalaze na šestom mestu na tabeli Evrolige sa 16 pobeda i 10 poraza, dok je Partizan na 18. poziciji sa skorom 8/18.

"Očekuje nas zahtevna i teška utakmica. Govoreći o Panatinaikosu, reč je o ekipi sa velikim individualnim kvalitetom i timu koji igra u ritmu, a imaju i trenera sa ogromnim iskustvom u Evroligi. Individualni kvalitet im omogućava da prave serije i preokreću utakmice. Naš zadatak je da zaustavimo njihov nalet i da zadržimo sopstveni momentum tokom čitavog meča", izjavio je košarkaš Partizana Isak Bonga.