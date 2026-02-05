TRAGEDIJA! Preminuo čuveni košarkaški trener (61): Odlazak selektora i velikana sa Balkana

Tužne vesti za košarkaški Balkan i Evropu...

Grčki košarkaški stručnjak Tanasis Skurtopulos, koji je obavljao od 2017. do 2021. obavljao funkciju selektora Helena, preminuo je u 61. godini života.

Skurtopulos rođen je u Atini, a veći deo igračke karijere proveo je igrajući u rodnom gradu za AEK.

Trenerskim poslom počeo je da se bavi 1996. u Egaleu, posle čega trenirao je brojne klubove, a 2014. je postao pomoćnik selektoru Grčke Fotisu Kacikarisu i u tom svojstvu je te godine išao na Mundobasket u Španiji.

Autor: S.M.