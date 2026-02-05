SINER 'DIGAO RUKE' OD REKETA?! Pogledajte šta Janik radi u milanskom tramvaju – da li je ovo Janik definitivno promenio profesiju? (VIDEO)

Italijanski teniski as Janik Siner definitivno zna kako da iznenadi planetu, čak i kada nije na terenu.

Nakon poraza od Novaka Đokovića na Australijan openu i odluke da preskoči otvaranje Zimskih olimpijskih igara zbog turnira u Dohi, drugi reket sveta odlučio je da na jedan dan „promeni profesiju“.

Putnici u milanskim tramvajima ostali su u potpunom šoku kada su na vratima ugledali nikog drugog do – Sinera! I ne, nije bila u pitanju samo šetnja, Janik je u rukama imao aparat za očitavanje karata i ozbiljno (ali uz širok osmeh) proveravao putnike.

Iako je snimak brzinom svetlosti obišao društvene mreže uz komentare „da li je moguće da mu toliko loše ide“, u pitanju je naravno bila sjajna marketinška šala i promotivna akcija. Ipak, to nije umanjilo oduševljenje građana Milana koji nisu mogli da veruju da im kartu kontroliše jedan od najboljih sportista današnjice.

Umesto reketa – validator, umesto teniskog dresa – uniforma kontrolora. Siner je još jednom pokazao da čvrsto stoji na zemlji i da poseduje sjajan smisao za humor, a sudeći po reakcijama putnika, niko se nije bunio zbog „kontrole“.

Kako je izgledao ovaj Janikov „radni dan“ u javnom prevozu, pogledajte u videu ispod:

I giornali pronto a far partire l’ennesimo caso nazionale su #Sinner e lui va in giro tranquillo per la stazione centrale di Milano a obliterare biglietti con Bebe Vio 😂😂😂



Autor: Iva Besarabić Pink.rs/