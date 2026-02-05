HAOS U SRPSKOJ KOŠARCI: KSS i Partizan u žestokom klinču! Sevale optužbe o 'neformalnim grupama', Ostoja brutalno uzvratio Čoviću: 'Pomešao si adresu!'

Situacija u srpskoj košarci dostigla je tačku ključanja! Ono što je počelo kao smena komesara KLS-a, pretvorilo se u pravi frontalni rat između Košarkaškog saveza Srbije (KSS) i Partizana.

Saopštenja su letela na sve strane, a teške reči se nisu birale.

KSS: "Partizan pravi pritisak preko neformalnih grupa!"

Prvi je „povukao obarač“ KSS, koji je u četvrtak uveče optužio predsednika crno-belih, Ostoju Mijailovića, da stoji iza neformalnih okupljanja čiji je cilj smena komesara lige. Savez tvrdi da se radi o direktnom udaru na institucije i regularnost takmičenja.

„Posebno brine aktivno uključivanje predsednika Partizana u ove aktivnosti pod pritiskom neformalnih grupa. Smatramo da bi fokus rukovodstva kluba trebalo da bude na njihovim internim problemima, a ne na kadriranju u KLS-u“, poručili su iz KSS-a, uz napomenu da će na sve „spinove“ odgovoriti svim pravnim sredstvima.

Partizan: "Čoviću, opet si pobrkao adrese i PIB-ove!"

Odgovor iz Humske stigao je ekspresno – i bio je sve samo ne blag. U Partizanu su oštro odbacili sve optužbe, ali su otišli i korak dalje, direktno pecajući novopečenog predsednika KSS-a, Nebojšu Čovića, podsećajući ga na njegovu prošlost u drugim klubovima.

„Lako se zaključuje ko je inspirator, a možda i autor saopštenja KSS. Nažalost, nekadašnji predsednik klubova kojima je menjao adrese i PIB po nahođenju, izgleda je i ovog puta pogrešio adresu“, stoji u odgovoru Partizana.

Iz kluba su poručili da ih "licitiranja o motivima KSS-a" ne zanimaju i da su potpuno okrenuti meču protiv Panatinaikosa i borbi za vrh ABA lige.

Šta je zapravo uzrok bure?

Iako se u saopštenjima pominju "institucionalni poreci" i "antidržavni narativi", suština je u prevlasti nad Košarkaškom ligom Srbije (KLS). Smena komesara je samo vrh ledenog brega u dugogodišnjem rivalitetu koji se sada preselio u same fotelje Saveza.

Autor: Dalibor Stankov