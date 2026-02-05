PIKSI IDE U AFRIKU? Šokantna destinacija za bivšeg selektora – preuzima klupu giganta iz Tunisa!

Dragan Stojković Piksi spreman je za povratak na trenersku klupu, ali na destinaciju koju niko nije očekivao! Kako prenose mediji iz Tunisa, nekadašnji selektor Srbije glavni je kandidat za novog trenera tamošnjeg Esperansa.

Nakon što je u oktobru napustio kormilo "Orlova", Piksi se povezivao sa klubovima iz Rusije, ali se čini da je poziv iz Afrike bio konkretniji. Esperans je pravi kontinentalni gigant, a Stojković bi na klupi trebalo da zameni Mahera Kanzarija.

Izazov usred sezone

Ipak, ovaj angažman nosi veliki rizik:

- Esperans je trenutno u žestokoj borbi za titulu sa večitim rivalom Afrikanom.

- Prvenstvo je u punom jeku, što znači da Piksi ne bi imao vremena za prilagođavanje.

Ostaje pitanje da li će legenda srpskog fudbala prihvatiti ovaj neobičan izazov i postati "gazda" u Tunisu ili je ovo samo još jedna u nizu spekulacija koje prate Stojkovića od odlaska sa klupe Srbije.

Autor: Dalibor Stankov