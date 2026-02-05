SKANDAL U ARENI: Grk udario Lakića, izbegnuta opšta tuča! (VIDEO)

Pravi skandal dogodio se tokom meča između Partizana i Panatinaikosa, kada je košarkaš gostujuće ekipe Nikos Rogavopulos iz čista mira udario Arijana Lakića!
Krajem treće deonice umalo je došlo do opšte tuče između "crno-belih" i "zelenih" iz Atine, nakon preterane reakcije Grka.
Rogavopoulos, Arijan Lakic'i yere serdi 😱 pic.twitter.com/poqO7kxTd8— Çemberin İçi (@cemberici) 05. фебруар 2026.
Rogavopulosu se nije svidela burna proslava Arijana Lakića, nakon čega se bukvalno zakucao u njega i oborio ga na parket. U gužvu se odmah umešao i Rišon Holms, situacija je pretila da eskalira u totalni haos, ali se srećom sve brzo smirilo.
Košarkašu Panatinaikosa je momentalno pokazan put u svlačionicu, jer su mu sudije odmah dosudile isključenje.
Autor: Dalibor Stankov