Košarka

SKANDAL U ARENI: Grk udario Lakića, izbegnuta opšta tuča! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Pravi skandal dogodio se tokom meča između Partizana i Panatinaikosa, kada je košarkaš gostujuće ekipe Nikos Rogavopulos iz čista mira udario Arijana Lakića!

Krajem treće deonice umalo je došlo do opšte tuče između "crno-belih" i "zelenih" iz Atine, nakon preterane reakcije Grka.

Rogavopulosu se nije svidela burna proslava Arijana Lakića, nakon čega se bukvalno zakucao u njega i oborio ga na parket. U gužvu se odmah umešao i Rišon Holms, situacija je pretila da eskalira u totalni haos, ali se srećom sve brzo smirilo.

Košarkašu Panatinaikosa je momentalno pokazan put u svlačionicu, jer su mu sudije odmah dosudile isključenje.

Autor: Dalibor Stankov

