ČOVEK OBORIO MICIĆA S NOGU - ALI BUKVALNO! Srbina uništavaju na mrežama: Protivnik mu 'izlomio' zglobove, nije znao šta ga je snašlo! (VIDEO)

Posle spektakularnog driblinga Montera srpski košarkaš završio na kolenima.

Valensija je sinoć na gostovanju posle produžetka savladala Hapoel iz Tel Aviva - 104:99, a potez utakmice, možda i čitave sezone u Evroligi, izveo je košarkaš Valensije Žan Montero.

Posle serije spektakularnig driblinga, junak Valensije bacio je Vasu Micića na pod i hladnokrvno ubacio trojku. Ovakvo poniženje iskusni srpski as nikada ranije u karijeri nije doživeo - "izlomio" mu je Montero zglobove. Izgubio je nesrećni Vasa ravnotežu i završio na parketu, a snimak je ekspresno zapalio družtvene mreže.

Pogledajte kako je to izgledalo:

JEAN MONTERO, MICIC'E ACIMADI 😱😱



🔥 Montero, Micic'in bileklerini kırdıktan sonra üçlüğü yolluyor!pic.twitter.com/ltaY5JcznE — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) 05. фебруар 2026.



Montero je bio apsolutni junak pobede španskog tima odigrao je partiju karijere - ubacio je 29 poena uz osam asistencija i zabeležio indeks korisnosti 38.

S druge strane, Vasilije Micić prikazao je partiju za zaborav. Za 27 minuta igre srpski plejmejker zabeležio je sedam poena uz očajnih 0/8 za tri.

Autor: D.Bošković