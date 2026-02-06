AKTUELNO

Košarka

ČOVEK OBORIO MICIĆA S NOGU - ALI BUKVALNO! Srbina uništavaju na mrežama: Protivnik mu 'izlomio' zglobove, nije znao šta ga je snašlo! (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Darron Cummings ||

Posle spektakularnog driblinga Montera srpski košarkaš završio na kolenima.

Valensija je sinoć na gostovanju posle produžetka savladala Hapoel iz Tel Aviva - 104:99, a potez utakmice, možda i čitave sezone u Evroligi, izveo je košarkaš Valensije Žan Montero.

Posle serije spektakularnig driblinga, junak Valensije bacio je Vasu Micića na pod i hladnokrvno ubacio trojku. Ovakvo poniženje iskusni srpski as nikada ranije u karijeri nije doživeo - "izlomio" mu je Montero zglobove. Izgubio je nesrećni Vasa ravnotežu i završio na parketu, a snimak je ekspresno zapalio družtvene mreže.

Pogledajte kako je to izgledalo:


Montero je bio apsolutni junak pobede španskog tima odigrao je partiju karijere - ubacio je 29 poena uz osam asistencija i zabeležio indeks korisnosti 38.

S druge strane, Vasilije Micić prikazao je partiju za zaborav. Za 27 minuta igre srpski plejmejker zabeležio je sedam poena uz očajnih 0/8 za tri.

Autor: D.Bošković

#mreze

#pad

#pao vasilije micic

#usijanje

#vasilije micic

POVEZANE VESTI

Košarka

JOKIĆ RADIO BUKVALNO ŠTA JE HTEO, VEMBI I EKIPA NISU ZNALI ŠTA IH JE SNAŠLO: Ovo ne smete propustiti - 46 poena i čudesni potezi Srbina na jednom mest

Ostali sportovi

LAJOVIĆ DEKLASIRAN NA STARTU VIMBLDONA: Srbina počistio 151. na svetu!

Košarka

NEMANJA BJELICA SE VRAĆA KOŠARCI Srbin odlazi kod bivšeg trenera Crvene zvezde, dobio novi posao

Ostali sportovi

AMERIKANAC NIJE ZNAO ŠTA GA JE SNAŠLO! Pogledajte monstruozan nokaut Srbina: Razornim udarcem 'uspavao' rivala, sudija odmah prekinuo borbu!

Košarka

HIT SNIMAK - GROMOGLASAN URLIK SRBINA ODZVANJAO DVORANOM! Jokić napravio šou na treningu: Pogledajte šta je uradio nesrećnom saigraču! Hrvat u neveric

Domaći

OVOME SE NIJE NADAO: Ena priredila Peji nezaboravnu godišnjicu, njen gest ga OBORIO S NOGU! (VIDEO)