POVREDIO SE LUKA DONČIĆ! Uhvatio se za nogu i odmah otišao u svlačionicu - nije mogao da veruje šta ga je snašlo! (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Nick Wass ||

Lejkersi su prethodne noći savladali Filadelfiju rezultatom 119:115, a meč je nažalost obeležila povreda najboljeg igrača tima iz LA - Luke Dončića.

Luka je u prvom poluvremenu nakon jednog duela osetio snažan bol u levoj nozi. Uhvatio se za koleno i odmah nakon toga napustio teren. Otišao je u svlačionicu i više se nije vraćao. Kamera je snimila Luku na putu do svlačionice - bio je vidno frustriran, nije mogao da veruje šta ga je snašlo.

Još uvek nije poznato šta je tačno povredio i koliko je situacija ozbiljna.

Lejkersi su i bez svog najboljeg igača uspeli da slome otpor Seventisiksersa. Ulogu lidera preuzeo je Ostin Rivs, koji je meč završio sa 35 poena, a pratio ga je iskusni Lebron Džejms sa 17 poena i 10 asistencija.

Najefikasniji u poraženoj ekipi bio je centar Džoel Embid sa 35 poena.

Autor: D.Bošković

