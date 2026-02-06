'SEĆAM SE PROZORA SA KOG SI MI MAHAO...' Potresna objava ćerke Siniše Mihajlovića: Objavila fotografije iz bolnice i sve rasplakala! (FOTO)

Viktorija Mihajlović, ćerka legendarnog Siniše Mihajlovića, objavila je na Instagramu potresan post koji je mnogima naterao suze na oči.



Tri godine nakon smrti slavnog fudbalera i trenera, ona se fotografijama vratila na mesto koje joj je zauvek ostalo urezano u pamćenje - bolnicu u kojoj se njen otac borio sa leukemijom.

Na fotografijama koje je podelila vide se bolnički hodnici, sterilna atmosfera i prizori koji su joj, kako je napisala, ostali duboko urezani u sećanje. Tu je i ona, u jednokratnim mantilima, sa maskom, navlakama za cipele i skrivenom kosom, u opremi koju su svi morali da nose kako bi mogli da uđu u sobu i vide Sinišu tokom lečenja.



Uz slike je objavila i izuzetno emotivan tekst u kojem je do detalja opisala svaki korak tog bolničkog rituala, od mirisa dezinfekcije koji ju je pratio i napolju, preko stepenica kojima se svakodnevno penjala jer joj je lift bio "mračan i zastrašujuć", do čekaonice pune ljudi sa istim pogledom, negde između nade i predaje.



"Sećam se ugla gde sam se presvlačila. Ogrtač, maska, navlake za cipele, skrivena kosa. Svaki gest je bio mali ritual pre nego što sam mogla da dođem do tebe. Sećam se prozora sa kog si me pozdravljao, uvek zatvorenog. Dvoja vrata tvoje sobe: otvaranje prvih, zatvaranje, čekanje, i tek onda zapravo ulazak".



Posebno je opisala trenutke presvlačenja pre ulaska kod oca, zatvoreni prozor sa kog ju je pozdravljao, dvoja vrata njegove sobe, televizor koji je stalno bio uključen i sendviče sa mortadelom iz drugog paviljona.

Ipak, ono što je najviše dirnulo sve koji su pročitali njene reči jesu uspomene na njihove privatne trenutke, koje, kako kaže, nikome ne prepričava, već ih čuva kao nešto najkrhkije i najdragocenije.



"Sećam se svega o ovom mestu. I to je u redu. Ne želim da zaboravim ništa o tebi" - napisala je Viktorija, ističući da želi zauvek da nosi sa sobom sve što je bilo Sinišino i što govori o njemu.

Objava je izazvala lavinu reakcija i poruka podrške, a mnogi su priznali da ih je njen tekst duboko potresao i podsetio na veliku borbu koju je Mihajlović vodio do poslednjeg dana.

Autor: D.Bošković