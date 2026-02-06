Moćna poruka Dušana Mandića koja obilazi region: 'Reći će ti da nisi dovoljno dobar, uvek će…'

Vaterpolo reprezentacija Srbije je pre skoro dve nedelje obradovala naciju pošto je pobedom nad Mađarskom u finalu osvojila Evropsko prvenstvo koje se održavalo u Beogradskoj areni, a ponovo je jedan od najzaslužnijih bio Dušan Mandić.

Nema šta Mandić nije osvojio sa ekipom, sada je posle osam godina ponovo oko vrata prikačio zlato i pokazao da je Srbija najbolja na svetu u ovom trenutku, pošto pored evropskog trofeja imaju i najsjajniju medalju sa Olimpijskih igara u Parizu.

Dušan Mandić je na društvenoj mreži Instagram podelio jedan motivacioni govor, koji je oduševio Srbiju, ali i ceo region.



- Ako treniraš previše, misliće da nemaš život.

Ako uzmeš odmor, misliće da nisi ozbiljan.

Ako pobediš, misliće da si imao sreće.

Ako izgubiš, misliće da nisi dovoljno dobar.

Ako pokazuješ svoje uspehe, misliće da se hvališ.

Ako ostaneš u tišini, misliće da ti nedostaje samopouzdanja.

Uvek će imati nešto da kažu, samo gledaj svoja posla - navodi se u tekstu.

Autor: D.Bošković