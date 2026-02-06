UGINULA NAJVOLJENIJA MAČKA SRPSKE KOŠARKE! Bila je simbol hale Pionir i nije propuštala nijednu utakmicu - Crvena zvezda se POTRESNOM PORUKOM oprostila od nje (FOTO)

Mačka Ljubica, verovatno najpoznatiji „navijač“ sa sportskih događaja u beogradskoj dvorani „Aleksandar Nikolić“, preminula je u 18. godini života.

Ljubica je tokom gotovo dve decenije bila neizostavni deo sportskog ambijenta u Pioniru, gde je živela još od ranog uzrasta, nakon što je kao malo mače ostavljena u hali.

Posebno je bila poznata po tome što nije propuštala treninge košarkaša Crvene zvezde, a često je bila prisutna i na utakmicama, zbog čega je stekla status svojevrsne maskote srpskog sporta.

После 18 година спортског живота у најбољој хали на свету и кући мачке Љубице, наша Љубица је преминула у четвртак, 5. фебруара. 💔



Са великом тугом опраштамо се од највећег спортског фана за кога је чула читава Европа. Чувајте нашу кућу Пионир и успомену на непоновљиву Љубицу! pic.twitter.com/HavnJWkscX — Мачка Љубица (@ljubicathecat) 05. фебруар 2026.

Vest o njenoj smrti potvrđena je na zvaničnom profilu posvećenom Ljubici, gde se emotivnom porukom oprostila sportska javnost:

„Posle 18 godina sportskog života u najboljoj hali na svetu i kući mačke Ljubice, naša Ljubica je preminula u četvrtak, 5. februara. Sa velikom tugom opraštamo se od najvećeg sportskog fana za koga je čula čitava Evropa. Čuvajte našu kuću Pionir i uspomenu na neponovljivu Ljubicu.“

Са великом тугом обавештавамо јавност да је @ljubicathecat преминула у свом Пиониру, где је 18 година била актер многобројних догађаја и утакмица и побрала многе симпатије домаће и стране јавности. https://t.co/y3v1HuyKHw pic.twitter.com/XJfVchAf4a — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) 05. фебруар 2026.

U poslednje vreme Ljubica je imala zdravstvenih problema i bila je na veterinarskom lečenju u novembru prošle godine, ali su sada, nažalost, stigle najtužnije vesti.

Od legendarne mačke oprostili su se brojni košarkaši, navijači i ljubitelji sporta, kao i sam Košarkaški klub Crvena zvezda, čime je još jednom potvrđeno koliko je Ljubica bila voljena i poštovana među sportskom zajednicom.

Autor: Iva Besarabić