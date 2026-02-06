AKTUELNO

Košarka

UGINULA NAJVOLJENIJA MAČKA SRPSKE KOŠARKE! Bila je simbol hale Pionir i nije propuštala nijednu utakmicu - Crvena zvezda se POTRESNOM PORUKOM oprostila od nje (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Twitter.com ||

Mačka Ljubica, verovatno najpoznatiji „navijač“ sa sportskih događaja u beogradskoj dvorani „Aleksandar Nikolić“, preminula je u 18. godini života.

Ljubica je tokom gotovo dve decenije bila neizostavni deo sportskog ambijenta u Pioniru, gde je živela još od ranog uzrasta, nakon što je kao malo mače ostavljena u hali.

Posebno je bila poznata po tome što nije propuštala treninge košarkaša Crvene zvezde, a često je bila prisutna i na utakmicama, zbog čega je stekla status svojevrsne maskote srpskog sporta.

Vest o njenoj smrti potvrđena je na zvaničnom profilu posvećenom Ljubici, gde se emotivnom porukom oprostila sportska javnost:

„Posle 18 godina sportskog života u najboljoj hali na svetu i kući mačke Ljubice, naša Ljubica je preminula u četvrtak, 5. februara. Sa velikom tugom opraštamo se od najvećeg sportskog fana za koga je čula čitava Evropa. Čuvajte našu kuću Pionir i uspomenu na neponovljivu Ljubicu.“

U poslednje vreme Ljubica je imala zdravstvenih problema i bila je na veterinarskom lečenju u novembru prošle godine, ali su sada, nažalost, stigle najtužnije vesti.

Od legendarne mačke oprostili su se brojni košarkaši, navijači i ljubitelji sporta, kao i sam Košarkaški klub Crvena zvezda, čime je još jednom potvrđeno koliko je Ljubica bila voljena i poštovana među sportskom zajednicom.

Autor: Iva Besarabić

#KK Crvena zvezda

#Ljubica

#Mačka

#Sport

#hala Pionir

POVEZANE VESTI

Fudbal

CRVENA ZVEZDA SE EMOTIVNO PORUKOM OPROSTILA OD TRENERA RADNIČKOG: Oglasio se klub sa Marakane

Lifestyle

Najstarija mačka na svetu uginula u naručju vlasnice: Srećna sam što smo tolike godine provele zajedno (FOTO)

Košarka

ORLOVI STAVLJAJU TAČKU NA USPEŠNE KVALIFIKACIJE: Evo kada možete da gledate utakmicu Srbija - Gruzija

Fudbal

'DRAGA NAŠA ŽANKI, PRERANO SI OTIŠLA!' Porodica se oprostila od Žane Okuke emotivnom porukom: Tu si s nama zauvek!

Domaći

Porodica Beti Đorđević slomljena od tuge: Unuci jedva kriju suze, a na komemoraciju je stigao i ministar Selaković (FOTO)

Domaći

Ćerka Bojana se potresnim rečima oprostila od Radmile Živković: Moja moraska zvezda, moja majčica....