OPROSTILI SE OD ČUVENE MASKOTE SRPSKE KOŠARKE! Evroliga se oglasila nakon vesti da je uginula mačka Ljubica

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je tužnu vest. Nakon dugih 18 godina, uginula je čuvena mačka Ljubica, simbol hale Pionir i jedan od prepoznatljivih znakova kluba.

Crveno-beli su ovu informaciju podelili putem svog zvaničnog profila.

Са великом тугом обавештавамо јавност да је @ljubicathecat преминула у свом Пиониру, где је 18 година била актер многобројних догађаја и утакмица и побрала многе симпатије домаће и стране јавности. https://t.co/y3v1HuyKHw pic.twitter.com/XJfVchAf4a — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) 05. фебруар 2026.

Ljubica je bila neizostavan deo sportske svakodnevice u Srbiji, jer gotovo nijedan trening Crvene zvezde u Pioniru nije prolazio bez nje, a često je bila prisutna i na utakmicama. Živela je u hali Pionir, gde je ostavljena još kao malo mače.

Tokom godina bila je brižno negovana i redovno hranjena, a njeno karakteristično „namrgođeno“ lice postalo je široko prepoznatljivo.

U poslednje vreme imala je zdravstvenih problema i u novembru 2025. godine bila je na veterinarskom lečenju, ali su sada, nažalost, stigle najtužnije vesti.

Povodom ove vesti javila se i Evroliga, koja se oprostila od mačke Ljubice:

- Uvek ćemo te pamtiti, Ljubice.

We'll always remember you, Ljubica 🫶



Rest in peace. https://t.co/j7zAnAiOLu — EuroLeague (@EuroLeague) 06. фебруар 2026.

Autor: Iva Besarabić