OPROSTILI SE OD ČUVENE MASKOTE SRPSKE KOŠARKE! Evroliga se oglasila nakon vesti da je uginula mačka Ljubica

Izvor: Pink.rs, Foto: X/ljubicathecat ||

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je tužnu vest. Nakon dugih 18 godina, uginula je čuvena mačka Ljubica, simbol hale Pionir i jedan od prepoznatljivih znakova kluba.

Crveno-beli su ovu informaciju podelili putem svog zvaničnog profila.

Ljubica je bila neizostavan deo sportske svakodnevice u Srbiji, jer gotovo nijedan trening Crvene zvezde u Pioniru nije prolazio bez nje, a često je bila prisutna i na utakmicama. Živela je u hali Pionir, gde je ostavljena još kao malo mače.

Tokom godina bila je brižno negovana i redovno hranjena, a njeno karakteristično „namrgođeno“ lice postalo je široko prepoznatljivo.

U poslednje vreme imala je zdravstvenih problema i u novembru 2025. godine bila je na veterinarskom lečenju, ali su sada, nažalost, stigle najtužnije vesti.

Povodom ove vesti javila se i Evroliga, koja se oprostila od mačke Ljubice:

- Uvek ćemo te pamtiti, Ljubice.

Autor: Iva Besarabić

