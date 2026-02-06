Papa Lav XIV ponovio apel na primirje tokom Zimskih olimpijskih igara u Italiji

Poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav XIV ponovio je svoj apel da se poštuje olimpijsko primirje tokom Zimskih olimpijskih igara u Milanu-Kortini u pismu o vrednosti sporta objavljenom danas, na dan ceremonije otvaranja.

"Povodom predstojećih Zimskih olimpijskih i Paraolimpijskih igara, od sveg srca podstičem sve nacije da ponovo otkriju i poštuju instrument nade, a to je olimpijsko primirje, simbol i obećanje pomirenog sveta", navodi se u poruci pod nazivom "Život u izobilju", prenosi Ansa. Papa je u pismu naveo da razmišlja o načinima na koje sport neguje ljudsko bratstvo.

"Sport može postati škola života, gde svi mogu naučiti da izobilje ne dolazi od pobede po svaku cenu, već od deljenja, od poštovanja drugih i od radosti zajedničkog hodanja", navodi se u pismu.

Poglavar Rimokatoličke crkve pozvao je da sport bude dostupan, posebno siromašnima i ženama, i da navijači ne pretvaraju sport u fanatičnu religiju.

Kako je rekao, sportisti se moraju uzdržati od narcizma i opsesije svojim imidžom i uspehom.

"Kult imidža i performansi, pojačan medijima i digitalnim platformama, rizikuje fragmentaciju osobe, odvajanje tela od uma i duha", naveo je on.

U nedelju je papa Lav pozvao na olimpijsko primirje koje bi pratilo Igre, pozivajući posebno svetske lidere da iskoriste priliku Igara da "naprave konkretne gestove detanta i dijaloga".