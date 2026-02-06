Stojaković: Ja sam odgovoran čovek, znam da me čuvaju samo rezultati

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković rekao je danas da je odgovoran čovek i da zna da ga na klupi čuvaju samo rezultati i ističe da i dalje veruje u osvajanje titule.

Partizan, koji u subotu od 14 časova gostuje Radniku u meču 22. kola Superlige Srbije, posle nerešenog meča protiv Radničkog (0:0) ima bod manje od Zvezde, a kako je Stojaković rekao na konfereniciji za novinare na sednici Upravnog odbora Partizana deo UO je bio za njegovu smenu, ali je ipak dobio poverenje da nastavi sa radom.

"Pokušavam da se spremim na najbolji način, a kad pogledamo istoriju fudbala, svima je jasno da kao trener Partizana zavisim od rezultata. Ne da li me neko voli ili ne voli, poštuje ili ne, čuvaju me samo rezultati. To je suština", rekao je Stojaković.

Dodao je da mu je teško što u klubu ne postoji jedinstvo.

"Bio sam spreman da prihvatim odgovornost i to je ono što učim mlade ljude, da i oni ponesu ličnu odgovornost. Lako je sakriti se iza nekoga, ja sam potpuno spreman da podnesem odgovornost", dodao je Stojaković.

Istakao je da je u Partizanu, sa malim prekidima, od 1989. godine, a da nijedan navijač Partizana ne želi da ostane bez titule.

"Posebno kad je nema osam godina. Ja sam odgovoran čovek, znam šta sam rekao i ponavljam da me čuvaju samo rezultati. Isto važi i za igrače. Vernik sam i verujem u titulu. I dalje stojim iza toga", zaključio je Stojaković.