AKTUELNO

Fudbal

FUDBALER PARTIZANA NAPAO TRENERA: Vređao ga pred svima, klub doneo hitnu odluku

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Zajas Zahid izbačen iz tima zbog nedopustivog ponašanja.

Gajas Zahid napravio je ogroman skandal! Naime, on je vređao verbalno trenera Nenada Stojakovića i zbog toga je momentalno izbačen iz prvog tima Partizana.

- Norvežanin je suspendovan zbog verbalnih uvreda upućenih na račun trenera Stojakovića i do izjašnjenja trenira odvojeno od grupe, ali već sada je jasno da ćemo ga teško ponovo gledati u crno-belom dresu - objavio je pbg.news.

Nakon najnovijeg incidenta čelnici crno-belih odlučili da Zahid definitivno bude odstranjen iz ekipe i stoje čvrsto pri odluci da do kraja sezone neće oblačiti crno-beli dres. Nema sumnje da je to sa igračke strane veliki hendikep za Partizan, ali neka pravila ponašanja moraju da se poštuju.


U ovo sezoni Zahid je odigrao samo šest utakmica i upisao asistenciju na meču sa Napretkom. Prema proceni Transfermarkta njegova vrednost je 900.000 evra.

Autor: S.M.

#Fudbaler

#Partizan

#Trener

#klub

#uvrede

POVEZANE VESTI

Fudbal

OGLASIO SE NEMANJA RADONJIĆ NAKON IZBACIVANJA IZ ZVEZDE! Fudbaler podelio jednu fotografiju i otkrio istinu! (FOTO)

Fudbal

Upravni odbor Partizana doneo odluku: Smenjen Igor Duljaj

Fudbal

NEMANJI RADONJIĆU UKINUTA SUSPENZIJA: Na zahtev trenera Milojevića fudbaler se vraća u tim

Košarka

NAKON VESTI DA SE BOGDAN POVUKAO: Pešić doneo iznenadnu odluku pred Češku!

Fudbal

BOMBA! BRAZILAC STIŽE U CRVENU ZVEZDU: Dejan Stanković doneo odluku! Klub spremio veliki novac

Fudbal

CRVENA ZVEZDA SE RAZIŠLA SA VUJADINOM SAVIĆEM: Klub sa Marakane doneo hitnu odluku!