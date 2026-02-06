ISKRENO PRED NOVI PAZAR: Stanković o povratku Erakovića, 'skrivanju' sastava i odlasku Gaćinovića

Fudbaleri Crvene zvezde u subotu od 16.00 časova dočekuju ekipu Novog Pazara u okviru 22. kola Superlige Srbije.

Pred ovaj duel, šef stručnog štaba crveno-belih, Dejan Stanković, izneo je svoja očekivanja i analizirao trenutno stanje u ekipi.

O greškama iz prethodnog kola

Stanković se prvo osvrnuo na pobedu protiv Čukaričkog, istakavši jedan detalj koji mu je pokvario utisak:

"Jedina zamerka je gol primljen u poslednjem minutu nadoknade. Ekipa kao što je Crvena zvezda to mora iskusnije da odradi. Momci su dali maksimum, mogli smo da postignemo i koji gol više, ali sam zadovoljan trkačkim delom i igrom."

Prekidi kao "tajno oružje"

Strateg crveno-belih naglasio je važnost prekida, naročito u teškim utakmicama:

Vera u gol: "Volim da kažem igračima da idemo na prekid sa verom da damo gol, a ne samo da bismo ušli u šesnaesterac."

Otvaranje utakmice: "Kada je meč težak za 'otvaranje' pri rezultatu 0:0, jedan prekid menja sve."

O prvom mestu na tabeli i euforiji

Iako je Zvezda trenutno lider, Stanković spušta loptu: "To je trenutno stanje, a računi se svode na kraju prvenstva. Ne smemo da izgubimo fokus. Ulazimo u period gde igramo na svaka tri ili četiri dana i za euforiju nema mesta. Znamo šta nam je činiti."

Žal zbog odlaska kolege Gaćinovića

Vesti o promeni na klupi Novog Pazara iznenadile su Stankovića: "Žao mi je što je Pazar ostao bez trenera Gaćinovića, želeo sam da mu čestitam na istorijskom uspehu. Sećam se kada sam skupljao lopte, a on igrao za Bečej i dao Zvezdi tri gola. Što se ekipe tiče, to su isti igrači i ne verujem da će drastično menjati stil igre u ovoj utakmici."

Zdravstveni bilten i Gudelj

Stanković je potvrdio da su Tebo i Mirko Ivanić i dalje van terena zbog sitnijih povreda, dok je na pitanje o tome da li će Gudelj početi meč ostao zagonetan:

"To je na meni da odlučim."

Povratak Strahinje Erakovića

Za kraj, trener Zvezde nije krio oduševljenje povratkom mladog defanzivca: "To znači mnogo klubu, svlačionici i meni. To je ogromna opcija više jer nas čeka veliki broj utakmica. Eraković je jedan važan šraf u ovom mehanizmu koji nam se vratio."

Autor: Dalibor Stankov