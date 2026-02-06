Zimske olimpijske igre 2026: Srbija sa tri predstavnika! U toku je ceremonija svečanog otvaranja

Svečano otvaranje Zimskih olimpijskih igara Milano–Kortina 2026 večeras će na stadionu San Siro u Milanu zvanično označiti početak najveće svetske zimske sportske smotre.

Srbiju će na ZOI u Italiji predstavljati Aleksa Tomović u alpskom skijanju, kao i Anja Ilić i Miloš Milosavljević u nordijskom skijanju.

Anja Ilić i Miloš Milosavljević nosiće zastavu Srbiјe na ceremoniјi otvaranja.

Pored Milana, istovremene ceremoniјe i defilei biće održani i u Predacu, Livinju i Kortini d’Ampeco.

20:10 - Otvaranje se nastavlja uz melodiju Đuzepea Veridija

20:05 - Prva umetnička figura na otvaranju zove se "Kupidon i Psiha"

20:01 - Pošinje spektakl na San Siru!

19:12 - Anja Ilić i Miloš Milosavljević biće nosioci zastave Srbiјe na Ceremoniјi otvaranja ZOI Milano–Kortina 2026!

Autor: S.M.