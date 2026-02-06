PRVA MEDALJA ZA SRBIJU: Una Mihajlović ispisala istoriju na rekordnom Evropskom prvenstvu u MMA! (VIDEO)

Srbija je na najlepši način otvorila Evropsko prvenstvo u MMA, koje se održava u beogradskoj Hali Pionir.

Prvo odličje našem nacionalnom timu donela je najmlađa članica selekcije, Una Mihajlović, koja se okitila bronzanom medaljom!

Put do bronze: Dominacija i hrabrost

Una je pokazala neverovatnu zrelost za svoje godine i srce šampiona:

Ubedljiv start: U prvom meču je jednoglasnom odlukom sudija savladala Izraelku Danielu Volkov, dominirajući kako u parteru, tako i u stojci.

Žestok otpor: U drugom kolu se sastala sa Elizavetom Jaskiv (Izrael). Iako je pružila snažan otpor, Una nije uspela da se plasira u finale, ali je sa jednom pobedom osigurala drugo mesto u grupi i zasluženo bronzano odličje.

Ovo je ujedno i najveći rezultat u dosadašnjoj karijeri mlade Une, ali i prvo odličje za Srbiju u najmlađim uzrasnim kategorijama na ovako velikom takmičenju.

Beograd centar sveta: Srušeni svi rekordi

Ovogodišnji šampionat u prestonici Srbije ušao je u istoriju IMMAF federacije:

Preko 1.000 takmičara: Prijavljeno je rekordnih 1.019 boraca.

Ekspanzija ženskog MMA: Čak 171 takmičarka bori se za titulu najbolje u Evropi.

Ukupno učesnika: Više od 1.500 ljudi učestvuje u organizaciji i takmičenju, što ovaj turnir čini najvećim ikada od osnivanja federacije 2012. godine.

Šta nas očekuje narednih dana?

Uzbuđenje u Hali Pionir se nastavlja! Na programu su borbe u Youth B i Youth A kategorijama, gde srpska reprezentacija nastupa sa velikim ambicijama i ciljem da obori još neki istorijski rekord pred domaćom publikom.

