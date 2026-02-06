AKTUELNO

ALKARAZ OTKAZAO ROTERDAM: Direktor turnira priznao – Znao sam šta sledi čim je ušao u finale

Karlos Alkaraz, aktuelni šampion Australijan opena, doneo je odluku da se povuče sa predstojećeg turnira u Roterdamu (serija 500), koji je na programu naredne sedmice. Iako je Španac trebalo da brani titulu u Holandiji, fizički napor iz Melburna uzeo je danak.

Krajiček: „Očekivao sam poruku od agenta”

Direktor turnira u Roterdamu, legendarni Rihard Krajiček, istakao je da ga ova odluka nije iznenadila, prateći Alkarazove mečeve u završnici prvog Grend slema sezone.

„Kada sam ga video sa grčevima protiv Zvereva, već sam bio zabrinut. Onda sam saznao da je stigao do finala i znao sam da će biti teško. Njegov agent mi je pisao u ponedeljak ujutru, ali to nije bilo iznenađenje. Očekivao sam to”, iskren je bio Krajiček.

Fokus na oporavak pre Dohe

Mladi „Karlitos” je odlučio da prioritet stavi na odmor i oporavak nakon iscrpljujućih dve nedelje u Australiji. Navijači neće morati dugo da čekaju na njegov povratak, jer je sledeća stanica na njegovom kalendaru već definisana:

Sledeći turnir: ATP Doha

Termin: Od 16. do 21. februara

Otkazivanjem Roterdama, turnir gubi branioca titule, ali se očekuje da će konkurencija i dalje biti žestoka, dok će Alkaraz pokušati da nastavi pobednički niz na Bliskom istoku.

