POČELA MAGIJA NA SAN SIRU: Svečano otvorene 25. Zimske olimpijske igre u Milanu!

Spektakularnom ceremonijom pod nazivom „Harmonija“, večeras je na kultnom stadionu „San Siro“ u Milanu ozvaničen početak 25. Zimskih olimpijskih igara.

Italija je po četvrti put domaćin najveće sportske smotre, a ove Igre ulaze u istoriju kao prve koje zvanično organizuju dva grada – Milano i Kortina d'Ampeco.

Srbija sa tri predstavnika



Naše boje na ovim Igrama braniće troje sportista:

- Aleksa Tomović (alpsko skijanje)

- Anja Ilić (nordijsko skijanje)

-Miloš Milosavljević (nordijsko skijanje)

Srbija je svoje predstavnike na ceremoniji imala u Predacu, gde su zastavu ponosno nosili Anja Ilić i Miloš Milosavljević. Otvaranju prisustvuju brojni svetski zvaničnici, među kojima je i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut.

Istorijski rekordi i novi sportovi



Na ZOI 2026 učestvuje rekordnih 2.871 sportista iz 92 olimpijska komiteta. Takmičari će se nadmetati u 16 disciplina za ukupno 116 kompleta medalja.

Debitant: Po prvi put u olimpijskom programu naći će se ski-alpinizam.

Nove nacije: Očekuje se prvi nastup Benina, Gvineje Bisao i Ujedinjenih Arapskih Emirata na zimskoj smotri.

Najbrojniji: Delegacija SAD predvodi listu sa 233 sportista, a prate ih domaćin Italija (196) i Nemačka (189).

Muzički spektakl i dva plamena

Ceremoniju su uveličali nastupi svetskih i italijanskih zvezda – Maraje Keri, Laure Pauzini i Andree Bočelija. Specifičnost ovih Igara je i paljenje dva olimpijska plamena: jedan u Milanu kod simbola Arco della Pace, a drugi u srcu planinske Kortine d'Ampeco, na trgu Pjaca Dibona.

Status Rusije i Belorusije

Kao i na prethodnim Letnjim igrama u Parizu, sportisti iz Rusije i Belorusije učestvuju isključivo kao „individualni neutralni sportisti“ u pojedinačnim disciplinama, dok im je učešće u ekipnim sportovima (hokej, karling) zabranjeno.

Igre će trajati do 22. februara, kada će u čuvenoj „Areni Verona“ biti održano svečano zatvaranje pod nazivom „Lepota u pokretu“, uz predaju zastave domaćinu narednih Igara 2030. godine – francuskim Alpima.

Autor: Dalibor Stankov