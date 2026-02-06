PODRŠKA SRPSKOJ KOŠARCI: KSS uplatio drugu ratu pomoći klubovima zahvaljujući predsedniku Vučiću

Košarkaški savez Srbije (KSS) zvanično je saopštio da je realizovana uplata druge rate planirane finansijske pomoći klubovima Prve muške lige (KLS) i ABA lige.

Svakom klubu uplaćeno je po 50.000 evra, čime se nastavlja realizacija dogovora o stabilizaciji domaće klupske košarke.

Rezultat dogovora iz „Kuće košarke“

Kako se navodi u saopštenju na sajtu Saveza, ova značajna sredstva obezbeđena su uz direktnu podršku najviših državnih instanci.

„Pomoć je obezbeđena zahvaljujući predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi i Ministarstvu sporta. Cilj je unapređenje rada klubova i stvaranje boljih uslova za razvoj mladih igrača i stručnog kadra“, stoji u saopštenju KSS.

Inicijativa Čovića i Pešića

Ova sistemska podrška plod je razgovora koji su tokom leta obavili prvi čovek srpske košarke dr Nebojša Čović i tadašnji selektor „Orlova“ Svetislav Pešić sa predsednikom Vučićem. Fokus sastanka bio je na dugoročnom jačanju baze srpske košarke, što počinje upravo od stabilnih domaćih klubova.

Zahvalnost državnim institucijama

Iz „Kuće košarke“ naglašavaju važnost kontinuiranog ulaganja države u sport koji je Srbiji doneo najviše radosti.

Stabilnost takmičenja: Finansijska injekcija pomaže klubovima da lakše prebrode sezonu i podignu nivo takmičenja.

Transparentnost: KSS poručuje da će nastaviti da odgovorno upravlja sredstvima u interesu svih učesnika i nacionalnog tima.

„Košarkaški savez Srbije izražava zahvalnost državnim institucijama na razumevanju značaja domaće klupske košarke i podršci stabilnosti naših takmičenja“, zaključuje se u saopštenju.

Autor: Dalibor Stankov