Da li je vreme za povratak u Evropu Bogdana Bogdanovića? Kapitenu Srbije ni sekund u slavlju Klipersa!

Prošao je rok za trejdove u NBA ligi, a naš Bogdan Bogdanović je (nekim čudom) ostao u Los Anđeles Klipersima. Izgleda da to i nije bilo baš dobro po njega, pošto nedugo nakon toga, on nije dobio ni sekund na parketu u pobedi svog tima protiv Sakramento Kingsa - 114:111.

Bogdan Bogdanović je bio već viđen za trejd, praktično je sve išlo ka tome da će Srbin dobiti novi klub u poslednjim trenucima roka za trejdove, dok su takvu sudbinu doživeli Ivica Zubac i Džejms Harden koji su otišli u Indijanu, odnosno Atlantu.

Međutim, ostao je Bogdan, ali pitanje je da li je to dobra odluka, pošto je bio jedan od dva igrača koje trener nije želeo da koristi (on i TajTaj Vašington).

Ipak, Klipersi su zabeležili ovde pobedu i to zahvaljujući sjajnom Kavaju Lenardu, koji je nosio ekipu sa 31 poenom. Čitava prva petorka Klipersa je bila dvocifrena, pa je tako Džon Kolins dodao 22 poena, Kris Dan i Bruk Lopez po 15, a Derik Džons Džunior 13.

U timu Sakramenta se istakao Malik Monk sa 18 poena, Nike Kliford je dodao 16, Devin Karter i Dilan Kardvel po 14, a Maksim Rejno 12.

Iako rezultat kaže da je bilo tek tri razlike, Klipersi su kontrolisali ovaj meč na samom kraju, te nisu doveli protivnika u situaciju da im ugrozi vođstvo.



Autor: Jovana Nerić