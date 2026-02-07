Drama u Barseloni: Kevin Panter se ozbiljno povredio?!

Košarkaši Barselone su slavili protiv Baskionije u okviru 27. kola Evrolige sa 97:91 posle preokreta, ali su u ovom meču "izgubili" Kevina Pantera. Bivši kapiten Partizana je doživeo težu povredu, bar prema prvim procenama.

Bek šuter Barsleone je napustio igru u poslednjoj deonici uz veoma bolnu grimasu na licu, što je bio alarm za tim iz Blaugrane.

Posle utakmice, Ćavi Paskval je rekao da je "sigurno nešto ozbiljno".

- Što se Kevina Pantera tiče… Sigurno je nešto ozbiljno, samo ne znam koliko ozbiljno. Radi se o povredi primicača, tu postoji problem. Kada se vratimo u Barselonu uradićemo detaljnije preglede, ali nešto definitivno postoji. Svi ste videli kako je napustio teren. Satoranski takođe nije mogao da igra zbog problema sa leđima. Stalno se gomilaju utakmice, putovanja i teški mečevi i na kraju problemi isplivaju. Moramo da se oporavimo i nastavimo dalje - kaže Paskval.

- Zabrinut sam jer je Kup kralja jako blizu, a imamo dve povrede. Iskreno, to je prva stvar na koju sam pomislio. Zaista jeste. Ali u ovom trenutku ne znam kako će se ova povreda dalje razvijati - istakao je Ćavi Paskval.

Kevin Panter ove sezone ima prosek od 15.5 poena, tri asistencije, 1.8 skokova i 1.2 ukradene lopte, kao i prosečan indeks od 14.9, čime je najbolji košarkaš Barsleone.



Autor: Jovana Nerić