DRAMATIČNA SCENA NA OLIMPIJSKIM IGRAMA: Skijašica doživela strašan pad, ovo je baš teško gledati (VIDEO)

Sara Heflin iz Švajcarske preživela je pravu dramu na Zimskim olimpijskim igrama tokom takmičenja u slobodnom skijanju.
U jednom od skokova u spustu, iskusna 35-godišnja skijašica doživela je jeziv trenutak kada je u vazduhu ostala bez dela opreme, odnosno jedne skije.
Instinktivno je pokušala da je uhvati dok je bila u letu, ali je skija odletela u stranu, ostavivši Heflinovu u gotovo bezizlaznoj situaciji. Uprkos tome, pokazala je veliko iskustvo i snalažljivost, uspela nekako da se prizemlji, ali pad je bio neminovan i izuzetno težak.
🚨 Alerte perte de ski en plein saut ! Plus de peur que de mal pour Sarah Hoefflin— Eurosport France (@Eurosport_FR) 07. фебруар 2026.
Regardez les Jeux Olympiques de #MilanoCortina2026 en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/QpajQUfCx5
Srećom, nakon svega stigle su ohrabrujuće vesti, Sara Heflin je prošla bez ozbiljnijih povreda...
Autor: Marija Radić