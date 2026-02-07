AKTUELNO

Ministar Gajić prisustvovao svečanom otvaranju XXV Zimskih olimpijskih igara: Srbija ima tri predstavnika

Izvor: Pink.rs, Foto: ministarstvo sporta ||

XXV Zimske olimpijske igare svečano su otvorene sinoć na na stadionu „San Siro“ u Milanu.

Najvećem sportskom događaju u 2026. prisustvovali su i ministar sporta Zoran Gajić, zajedno sa predsednikom Vlade Republike Srbije prof. dr Đurom Macutom.

Foto: ministarstvo sporta

Uoči otvaranja Igara, održan je razgovor sa predsednikom Olimpijskog komiteta Srbije Dejanom Tomaševićem, a ministar sporta Zoran Gajić učestvovao je i u susretima sa ministrima sporta drugih zemalja učesnica Zimskih olimpijskih igara, u okviru zvaničnih aktivnosti u Milanu.

Foto: ministarstvo sporta

Tokom razgovora sa ministrima sporta Italije, Gruzije, Turske, Kazahstana, Južnoafričke Republike, BiH, Crne Gore i još niza zemalja srpski ministar sporta Gajić istakao je značaj unapređenja saradnje u oblasti sporta, kao i daljeg jačanja prijateljskih odnosa Srbije i drugih zemalja kroz zajedničke sportske projekte i inicijative.

Foto: ministarstvo sporta

Pre povratka u Srbiju ministar Gajić je prisustvovao sastanku prof. dr Đura Macuta, predsednika Vlade Republike Srbije sa Vitold Bankom (Witold Bańka) predsednikom Svetske antidoping agencije (WADA). Sastanku je prisustvovala i delegacija Olimpijskog komiteta Srbije koju su činli: Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, Nenad Lalović, član Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta, predsednik Svetske rvačke federacije i član Izvršnog odbora WADA, Ivan Todorov, prvi potpredsednik Olimpijskog komiteta Srbije i Damir Štajner, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije

Foto: ministarstvo sporta

Na Igrama koje se održavaju od 6. do 22. februara u Milanu i Kortini, Olimpijski tim Srbije predstavljaju alpski skijaši Aleksa Tomović i Anja Ilić, kao i nordijski skijaš Miloš Milosavljević. Ukupno će učestvovati 2.871 sportista iz 92 zemlje i oni će boriti za 116 zlatnih medalja.

Foto: ministarstvo sporta

Glavna svečanost otvaranja Igara pod nazivom "Harmonija" održana je u Milanu, na fudbalskom stadionu San Siro pred 61.000 gledalaca, a istovremeno je održana na još tri mesta - Kortini u centru Dolomita, Livinju u Alpima i Predacu u autonomnoj provinciji Trento.

Autor: Marija Radić

