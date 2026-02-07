HAOS NA OLIMPIJSKIM IGRAMA ZBOG NOROVIRUSA: Stigle šokantne vesti - jedan ceo tim je izolovan, strepnja je u vazduhu

Ženska hokejaška reprezentacija Švajcarske, koja nastupa na Olimpijskim igrama 2026. godine, našla se u vanrednoj situaciji nakon što je kod jedne igračice potvrđen norovirus, saopštila je Švajcarska hokejaška federacija.

Iz predostrožnosti, ceo tim je odmah stavljen u izolaciju, a posledica toga bila je i izostanak te reprezentacije sa sinoćnje ceremonije otvaranja Igara, što je bacilo senku na njihov početak olimpijskog nastupa.

- Slučaj norovirusa otkriven je u švajcarskom ženskom hokejaškom timu. Rezultat testa sportistkinje stigao je tek posle pobede nad Češkom i neposredno pred ceremoniju otvaranja, navodi se u saopštenju federacije.

Zaražena hokejašica odmah je izdvojena iz ekipe po pojavi prvih simptoma, dok do petka ujutru nije bilo nikakvih naznaka bolesti. Ipak, iz preventivnih razloga i nakon konsultacija sa medicinskim timom, doneta je odluka da se kompletna reprezentacija stavi u karantin.

Autor: Marija Radić