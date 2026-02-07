Ovo je raspored odbojkašica Srbije u Ligi nacija, prvo u avionu za Kinu, a onda pakao na Filipinima!

Odbojkaška Liga nacija startuje u junu, a odbojkašice Srbije će svoj put započeti iz Kine, gde će prvu utakmicu igrati protiv Kine, saopštio je Odbojkaški savez Srbije.

Prema objavljenom rasporedu Svetske odbojkaške federacije, Srbija će u Kini igrati protiv pomenutog Tajlanda, zatim protiv Poljske, Kine i na kraju sa Belgijom, čime će završiti prvi turnir.

Drugi vikend će biti pravi pakao, pošto će naše odvojkašice na Filipinima igrati sa Japanom, potom i Italijom, dok slede zatim dueli sa Dominikanskom Republikom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Odbojkašice Srbije će zatim igrati u Beogradu protiv Bugarske, Francuske, Nemačke i Holandije, dok se neće susresti sa selekcijama Brazila, Češke, Turske, Ukrajine i Kanade.

Svaka reprezentacija će igrati 12 utakmica, podeljenih u tri vikenda.

