ĐAVOLI NASTAVILI DA PLEŠU: Junajted lako srušio Totenhem

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su na svom terenu Totenhem 2:0, u utakmici 25. kola Premijer lige, i zabeležili svoj četvrti uzastopni trijumf u engleskom prvenstvu.

Prednost Junajtedu doneo je Brajan Mbeumo golom u 38. minutu, a konačan rezultat je postavio Bruno Fernandeš pogotkom u 81. minutu.

Totenhem je od 29. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton zbog neopreznog gaženja skočnog zgloba Kazemira dobio kapiten gostujućeg tima Kristijan Romero.

Mančester junajted je četvrti na tabeli sa 44 boda, dok Totenhem, nakon svoje sedme uzastopne utakmice bez pobede u Premijer ligi, zauzima 14. mesto sa 29 bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati u Londonu, Mančester junajted na gostujućem terenu protiv Vest Hema, a Totenhem kao domaćin protiv Njukasla.

