Da li poraz Zvezde od Makabija utiče na plasman u Top 6 Evrolige? Evo šta na to kaže superkompjuter

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć posle velike drame u 27. kolu Evrolige od Makabija, iako su imali nekoliko šuteva u poslednjem napadu za pobedu nad izraelskim timom. Ipak, šutetvi Džordana Nvore i Kodija Milera Mekintajera, kao i Čime Monekea na kraju nisu prošli kroz obruč.

Mnogi navijači Zvezde su se sa pravom zabrinuli da li će ovaj poraz crveno-belih uticati na njihove konačne šanse da se nađu među Top 6 na tabeli, ali je dobra vest da su izgubili i mnogi drugi direktni konkurenti.

I oni mogu da odahnu, jer ako je verovati superkompjuteru, Zvezda ima najbolje šanse od svih timova da na kraju završi na tom 6. mestu, koje bi joj direktno doneli plej-of i barem tri utakmice u nokaut fazi Evrolige.

Naime, šansa da se Zvezda nađe među najboljih 10 timova je visokih 89%, dok je verovatnoća da bi crveno-beli mogli da budu u Top 6 na 42%, a tu je čak i 19% šanse da se srpski tim na kraju završi u Top 4 i tako sebi obezbedi i prednost domaćeg terena.

EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 27/38 (🖇️ card)



Key takeaways:

🔸🇹🇷 Fenerbahçe (97%) and 🇬🇷 Olympiacos (84%) very likely to finish in the Top 4

🔸Top 10 teams almost certain



🟢 Top 4 | 24 wins threshold (less likely 23 wins)

➖ Clear advantage to:

97% 🇹🇷… pic.twitter.com/nOw1wJVvYJ — Figurei8ht (@Figurei8ht) 07. фебруар 2026.



Zvezdi se predviđaju 22 pobede, baš kao i Panatinaikosu, Monaku i Hapoelu iz Tel Aviva, a odlična vest je da u tom krugu crveno-beli imaju najbolji skor od svih i tako bi završili na pomenutom šestom mestu. Žalgiris bi ostao na 10. poziciji, a male šanse da se uvuče u Top 10 i dalje ima Olimpija Milano (43%), kao i Dubai (22%), dok je Makabi sad već daleko iza sa 12%.

Partizan prema mišljenju superkompjutera više nema ni matematičke šanse da se domogne Top 10 faze Evrolige.

U prvih pet na tabeli, superkompjuter na kraju Evrolige vidi Fenerbahče i to ubedljivo ispred sa 27 pobeda, potom Olimpijakos sa 25 trijumfa, dok bi prednost domaćeg terena imali još Barselona i Valensija sa 23 pobede, a Real bi bio peti sa istim brojem trijumfa, ali gorim skorom.

Pogledajte iznad sve šanse timova za plasman u Top 4, Top 6 i Top 10 fazu Evrolige, na osnovu 10.000 simulacija koje su odrađene.

Autor: S.M.