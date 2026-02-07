AKTUELNO

Fudbal

'JOŠ UVEK SMO...' Trener Partizana nikad kraći posle pobede u Surdulici

Izvor: Sport, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković izjavio je danas posle pobede protiv Radnika da se njegova ekipa dobro pripremila meč i dodao da su "crno-beli" još uvek na pravom putu

Fudbaleri Partizana pobedili su u Surdulici ekipu Radnika rezultatom 3:2 u meču 22. kola Superlige Srbije.

-Velika zahvalnost navijačima Partizana. Još uvek smo na pravom putu. Jako teška utakmica, ipak, dobro smo se pripremili za ovaj duel u Surdulici. Imali smo na terenu Šašu Zdjelara i Stefana Mitrovića koji su igrali posle dužeg vremena. Smatram da ova mladost sa njima dobija na snazi - rekao je Stojaković posle meča za TV Arena sport.

Partizan je pobedom protiv Radnika preuzeo prvo mesto na tabeli Superlige sa 50 bodova, a Crvena zvezda je drugoplasirana sa 48 i utakmicom manje.

Autor: D.Bošković

