Dejan Stanković posle pobede protiv Novog Pazara otkrio zašto nije igrao Eraković: Nije mi se sviđala..

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su ubedljivo Novi Pazar u 22. kolu Superlige Srbije na stadionu "Rajko Mitić" sa čak 5:0 i tako su se zadržali na prvom mestu na tabeli i nakon ove runde.

Posle meča pričao je Dejan Stanković, koji kaže da mu se nije dopala energija u prvom poluvremenu, a da se u drugom sve promenilo.

- Čestitam momcima na pobedi, nekako mi se nije sviđala energija u prvom poluvremenu, bili smo pasivni, Novi Pazar igra organizovano, čvrsto, dosta jako, ako ne prazniš prostor, jednostavan si za pročitati. Dali smo gol, posle smo promenili nešto kod nas, zadovoljan sam novajlijama, Ovusu, mali Kole, drugačija igra. Htelo se, ali nije bilo te energije, ali drugo poluvreme je bilo stvarno perfektno.

Dodao je i zbog čega nismo gledali Strahinju Erakovića na terenu.

- Čupa je odradio dva treninga sa nama, takvog igrača reskirati, a znamo šta nas čeka za 20 dana, bolje je bilo da odradi i da se odmori, kao i Marko koji nije mogao da trenira, da probamo da ih oporavimo i spremimo za ono šta nas očekuje, a to su jako važne utakmice u Evropi.

Autor: D.Bošković