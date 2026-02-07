UZBUDLJIVO POPODNE NA OSTRVU: Arsenal ubedljiv u Londonu, pobede Vest Hema i Čelsija

Fudbaleri Arsenala pobedili su na svom terenu u Londonu Sanderlend 3:0, u utakmici 25. kola Premijer lige i stekli devet bodova prednosti na čelu tabele.

Domaći su poveli golom Martina Subimendija u 42. minutu, a pobedu je obezbedio dvostruki strelac Viktor Đekereš golovima u 66. minutu i u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Arsenal ima 17 pobeda i 56 bodova na prvom mestu na tabeli, devet bodova više i utakmicu više od drugoplasiranog Mančester sitija, koji u nedelju igra protiv Liverpula na Enfildu.

Sanderlend je pretrpeo sedmi poraz i deveti je na tabeli sa 36 bodova.

Fudbaleri Aston Vile odigrali su na gostujućem terenu nerešeno 1:1 protiv Bornmuta.

Vila je povela golom Morgana Rodžersa u 22. minutu, a bod domaćima obezbedio je Rajan u 55. minutu.

Aston Vila je treća na tabeli sa 47 bodova, koliko ima i Mančester siti uz utakmicu manje.

Bornmut je 10. put odigrao nerešeno u prvenstvu i zauzima 11. mesto na tabeli sa 34 boda.

Važnu pobedu u borbi za opstanak ostvario je Vest Hem, koji je na gostujućem terenu bio bolji od Barnlija 2:0.

Golove su postigli Krisensio Samervil u 13. i Tati Kasteljanos u 26. minutu.

Vest Hem je na 18. mestu, prvom u zoni ispadanja sa 23 boda i ima tri boda maje od Notingema na 17. mestu.

Barnli je posle 16. poraza pretposlednji sa 15 bodova.

U ostalim utakmicama Čelsi je na gostujućem terenu pobedio Vulverhempton 3:1, a Everton je u Londonu pobedio Fulam 2:1.

