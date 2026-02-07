ISEČENO LICE DUŠANA LAJOVIĆA! Drama srpskog tenisera u Čileu na krajnje nesportskom Dejvis kup okršaju

Srpski teniser Dušan Lajović ozbiljno je povređen tokom incidenta u kom je zadobio posekotine od stakla i pod znakom pitanja je za sutrašnji meč Dejvis kupa u Čileu, saopštio je doktor naše reprezentacije Boris Vukomanović.

"Dušan Lajović, igrač Dejvis kup reprezentacije Srbije, je tokom meča saigrača Milić Ognjena, u želji da donese energetski napitak svom saigraču, zadobio povrede glave, odnosno lica, i levog kolena, tako što je udario u vrata", započeo je doktor iznošenje najnovijih vesti iz Čilea.

Gotovo u dahu je nastavio:

"Pogledan je na licu mesta, pregledan od strane lekarskog tima Dejvis kup reprezentacije i dežurne lekarske ekipe i odveden na kontrolne preglede u nadležnu lokalnu bolnicu u Santijagu, gde su urađeni pregledi i gde je konstatovano da ima posekotine u predelu lica — dve manje posekotine i jednu posekotinu gornje usne, kao i kontuzione povrede levog kolena.

Sanirane su manje posekotine na licu, ušivena gornja usna i otpušten je na kućno lečenje. Noć je proveo dobro, bez ikakvih ozbiljnih komplikacija. Neizvestan je za sledeći meč u Dejvis kupu, ali se nadamo da će njegov oporavak biti kratak, te da će moći vrlo brzo da odgovori daljim svojim profesionalnim igračkim zahtevima", istakao je Boris Vukomanović.



Podsetimo, naš nacionalni tim gubi od Čilea posle prvog dana prvog kruga kvalifikacija Svetske grupe sa 2:0. Tomas Barios Vera savladao je Lajovića sa 7:5, 7:6 (9:7), a debitant Ognjen Milić izgubio je od Alehandra Tabilja sa 6:7 (3:7), 6.2, 6:4. Sledi dubl u kome će igrati braća Sabanov, Ivan i Matej protiv Tabilja i Henrija, a zatim singlovi.

Bruka navijača

Inače, naši teniseri su se požalili da, i pored većinski pristojne publike, nije bio mali broj onih koji su vrlo nesportsko dobacivali tokom mečeva, neretko i omalovažavajući srpske tenisere.

Šta dalje?

Pobednik meča će u septembru igrati protiv Španije za plasman na završni turnir, a poraženi u baražu za opstanak u Svetskoj grupi.

Autor: S.M.