AKTUELNO

Ostali sportovi

DOMINACIJA U VEČITOM DERBIJU! Partizan razmontirao Crvenu zvezdu

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Foto/Maja Nastić ||

Rukometaši Partizana ubedljivo su savladali Crvenu zvezdu sa 36:24.

Blistao je Aljoša Damjanović, koji je igrao samo prvo poluvreme i za to vreme dao sedam golova. Mladi bek je pokazao da će biti instant pojačanje crno-belih i potvrdio da je budućnost srpskog rukometa.

Nikola Crnoglavac se šest puta upisao u listu strelaca, a Sergej Ivanov pet, Nikola Zečević i Simo Šijan po četiri, a Ivan Mićić i Gabrijel Ilie po tri puta. Na golu, sedam odbrana Andreja Trnavca, a jedan sedmerac Nikole Zorića.

Kod Zvezde po šest pogodaka Vanje Mirkovića i Nemanje Obradovića, dok se Jovan Mirković četiri puta upisao u strelce.

Posle večitog derbija Partizan ima skor 14-1, a Crvena zvezda je u donjem domu sa samo tri pobede.

Autor: Iva Besarabić

#RK Crvena zvezda

#RK Partizan

#Rukomet

#Utakmica

#klub

POVEZANE VESTI

Košarka

PARTIZAN KONAČNO SLAVIO U VEČITOM DERBIJU: Crno-beli od gotovog umalo napravili veresiju, ali na krlima raspucanog Sterlinga Brauna prekinuli crni niz

Košarka

VAŽNO! Oglasio se Partizan pred evroligaški večiti derbi - Crvenu zvezdu čeka pakao!

Košarka

'ZNALI SMO U ZAVRŠNICI KAKO DA NAPADAMO' Obradović nakon pobede u derbiju: Igrali smo 's dozom pameti'

Fudbal

VEČITI U ARENI! Košarkaši Partizana večeras dočekuju Crvenu zvezdu u 24. kolu Evrolige

Košarka

SVE JE JASNO! Otkriveno zašto je Miloš Teodosić napustio Crvenu zvezdu, ovo je razlog!

Košarka

Evroliga kaznila Partizan sa 66.000, a Crvenu zvezdu sa 28.000 evra