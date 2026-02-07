AKTUELNO

Fudbal

'MI SMO BANDU PREKO DRINE...' Haos u Splitu: Torcida brutalno izvređala Crvenu zvezdu

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Printscreen YouTube/ KN Torcida Split ||

Na utakmici hrvatskog fudbalskog šampionata između Hajduka i Slaven Belupa u Splitu (2:0) došlo je do incidenta na tribini gde se nalazi Torcida.

Navijači najvatrenije grupe Hajduka zapalili su obeležja Crvene zvezde na tribini, a između ostalog, tu su se našli šalovi, ali i majice.

Pored toga, hrvatski navijači razvili su i ogroman transparent na tribini na kojem je pisalo "Mi smo bandu preko Drine u tri pi**e materine", pisalo je na velikom belom platnu koje su razvili preko cele tribine.

Podsetimo, Delije su danas na utakmici sa Novim Pazarom takođe razvile transparent povodom pomenutog događaja u Austriji, a na njemu je bila poruka posvećena Torcidi.

- Naše će sjene lutati po Beču, hodati po dvoru, plašiti gospodu - pisalo je na transparentu, dok su Delije pevale:

- Dok se zemlja oko sunca kreće, zvezdini se huligani umiriti neće, zveče štangle, sekire i lanci, evo idu cigani ludaci - čulo se sa severne tribine.

Autor: Iva Besarabić

#Crvena Zvezda

#Navijači

#fudbal

#huligani

#torcida

POVEZANE VESTI

Fudbal

HAOS NA POLJUDU PRE VELIKOG DERBIJA: Signalna raketa upala među publiku i izazvala opštu paniku

Ostali sportovi

HAOS U LESKOVCU! Rukometaši Zvezde napustili parket posle INCIDENTA (VIDEO)

Fudbal

GRMI MILE KITIĆ NA HRVATSKOM STADIONU! Hit scena: Trener daje izjavu, a pozadini odjekuje 'Plava ciganka'

Fudbal

GORI SPLIT! Hajduk savladao Dinamo i stekao sedam bodova prednosti: Blizu je titula koja se čeka 20 godina

Hronika

HOROR U BEOGRADU! Izboden tinejdžer (15) u blizini Brankovog mosta: Petoro mladih povređeno, maloletnik u teškom stanju

Region

Muškarac izboden, krvav bežao od napadača: Užas u Splitu