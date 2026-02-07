'MI SMO BANDU PREKO DRINE...' Haos u Splitu: Torcida brutalno izvređala Crvenu zvezdu

Na utakmici hrvatskog fudbalskog šampionata između Hajduka i Slaven Belupa u Splitu (2:0) došlo je do incidenta na tribini gde se nalazi Torcida.

Navijači najvatrenije grupe Hajduka zapalili su obeležja Crvene zvezde na tribini, a između ostalog, tu su se našli šalovi, ali i majice.

07.02.2026, Torcida Split🇭🇷 burning Delije (Zvezda🇷🇸) scarves and t-shirts, click here for more: https://t.co/KiAi5QGdnx



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/DKLKhqv0FE — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) 07. фебруар 2026.

Pored toga, hrvatski navijači razvili su i ogroman transparent na tribini na kojem je pisalo "Mi smo bandu preko Drine u tri pi**e materine", pisalo je na velikom belom platnu koje su razvili preko cele tribine.

07.02.2026, Torcida Split🇭🇷 burning Delije (Zvezda🇷🇸) scarves and t-shirts, click here for more: https://t.co/KiAi5QGLd5



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/LDta8V1mrJ — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) 07. фебруар 2026.

Podsetimo, Delije su danas na utakmici sa Novim Pazarom takođe razvile transparent povodom pomenutog događaja u Austriji, a na njemu je bila poruka posvećena Torcidi.

- Naše će sjene lutati po Beču, hodati po dvoru, plašiti gospodu - pisalo je na transparentu, dok su Delije pevale:

- Dok se zemlja oko sunca kreće, zvezdini se huligani umiriti neće, zveče štangle, sekire i lanci, evo idu cigani ludaci - čulo se sa severne tribine.

Autor: Iva Besarabić