NOVE INFORMACIJE O HOROR POVREDI DUŠANA LAJOVIĆA: Srpski teniser morao na ušivanje lica, stradalo mu i koleno

Srpski teniser Dušan Lajović je zabrinuo sve kada se povredio na meču protiv Čilea. Osvajač dve ATP titule je udario u stakleni panel, a sada su iz Teniskog saveza Srbije otkrili stanje igrača iz Stare Pazove.

Dušan Lajović je završio u bolnici u Santjagu jer je doživeo kontuziju glave, posekotinu usne i mogući lom zuba, kada je na putu ka svlačionici udario u stakleni panel.

Hitno je prevezen sanitetom u kliniku "Universidad de Los Andes" u Santjagu. Nije gubio svest, ali je njegovo stanje bilo zabrinjavajuće, prenosi Clay tennis, jedan od najuticajnijih teniskih portala u Južnoj Americi.

- Dušan Lajović, igrač Dejvis kup reprezentacije Srbije, je tokom meča saigrača Milića Ognjena u želji da donese energetski napitak svom saigraču dobio povrede glave, odnosno lica i levog kolena, tako što je udario u vrata. Pogledan je na licu mesta, pregledan od strane lekarskog tima, Dejvis kup reprezentacije i dežurne lekarske ekipe i odveden na kontrolne preglede u nadležnu lokalnu bolnicu u Santjagu, gde su urađeni pregledi i gde je konstatovano da ima posekotine u predelu lica, dve manje posekotine i jednu posekotinu gornje usne, kao i kontuzione povrede levog kolena. Sanirane su manje posekotine na licu, ušivena gornja usna i otpušten je na kućno lečenje. Noć je proveo dobro, bez nikakvih ozbiljnijih komplikacija. Neizvestan je za sledeći meč u Dejvis kup reprezentaciji, ali se nadamo da će njegov oporavak biti kratak te da će moći vrlo brzo da odgovori daljim svojim profesionalnim igračkim zahtevima - rekao je Boris Vukomanović.

Srbija gubi sa 2:0 od Čilea, a ove subote uveče sledi dubl u kome će igrati braća Sabanov, Ivan i Matej protiv Tabilja i Henrija, a zatim i singl mečevi, a pitanje je da li će igrati Lajović u bilo kom od ova dva susreta.

Autor: Iva Besarabić