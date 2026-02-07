NEĆE BITI LAKO: Odbojkaši i odbojkašice Srbije dobili rivale u Ligi nacija

Odbojkaši Srbije će u predstojećoj Ligi nacija u julu dočekati Tursku, Ukrajinu, Nemačku i Sloveniju, odredila je Svetska odbojkaška federacija (FIVB) pošto je objavljen kompletan raspored takmičenja za 2026. godinu.

Reprezentacija Srbije igraće na otvaranju Lige nacija u Braziliji, u Brazilu protiv Argentine (sreda, 10. jun, 21.30), Belgije (petak, 12. jun, 21.30), Brazila (subota, 13. jun, 16.00) i Bugarske (nedelja, 14. jun, 19.30).

U okviru druge sedmice, Srbija će igrati u Orleanu, u Francuskoj protiv Japana (sreda, 24. jun, 13.30), Kube (petak, 26. jun, 20.30), Francuske (subota, 27. jun, 20.30) i SAD (nedelja, 28. jun, 20.30).

Odbojkaši Srbije će biti domaćini treće sedmice (od 15. do 19. jula) u Beogradskoj Areni, a igraće protiv Turske (sreda, 15. jul, 20.00), Ukrajine (četvrtak, 16. jul, 20.00), Nemačke (subota, 18. jul, 20.00) i Slovenije (nedelja, 19. jul, 20.00).

Tokom interkontinentalnog dela takmičenja odbojkaši Srbije neće igrati protiv Italije, Poljske, Irana, Kanade i Kine.

Svaka reprezentacija će tokom jedne sedmice odigrati četiri utakmice, odnosno ukupno 12.

Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 29. jula do 2. avgusta u Ningbou, u Kini, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija, a takmičenje će početi od četvrtfinala.

I odbojkašice Srbije uskoro započinju nastup u Ligi nacija, a prvi izazovi očekuju ih već u junu. Kako je saopštio Odbojkaški savez Srbije, nacionalni tim će sezonu otvoriti turnirom u Kini, gde će na startu igrati protiv domaće selekcije.

Prema rasporedu koji je objavila Svetska odbojkaška federacija, tokom tog turnira srpski tim odmeriće snage i sa Tajlandom, Poljskom i Belgijom, čime će zaključiti prvi takmičarski vikend.

Druga etapa donosi znatno teži raspored — na Filipinima će naše odbojkašice igrati protiv Japana i Italije, a potom ih očekuju susreti sa Dominikanskom Republikom i Sjedinjenim Američkim Državama, što predstavlja jedan od zahtevnijih blokova utakmica u takmičenju.

Treći vikend biće održan u Beogradu, gde će Srbija pred domaćom publikom dočekati Bugarsku, Francusku, Nemačku i Holandiju. U ovogodišnjem izdanju Lige nacija neće se sastajati sa reprezentacijama Brazila, Češke, Turske, Ukrajine i Kanade.

Ukupno, svaka selekcija odigraće po 12 mečeva raspoređenih kroz tri turnirska vikenda, nakon čega sledi završnica takmičenja.

Autor: Iva Besarabić