NIKOLA JOKIĆ NA PUTU KA KOŠARKAŠKOJ BESMRTNOSTI! Legenda je konačno pala, samo jedan igrač je sada ispred Srbina!

Nikola Jokić ispisao je nove stranice istorije NBA lige.

Denver je prethodne noći na gostujućem terenu savladao Čikago Bulse, a maestralni Srbin meč je završio sa impresivnim učinkom - 22 poena, 14 skokova i 17 asistencija.

Zabeležio je ukupno 182. tripl-dabl u karijeri i tako prestigao legendarnog Oskara Robertsona na drugom mestu večne liste.

Ispred Jokića ostao je još samo bivši saigrač Rasel Vestbruk sa 207 ostvarenih tripl-dablova.

Vestbruk je prvi na listi od maja 2021. godine kada je zabeležio 182. tripl-dabl i nadmašio Robertsona, koji je držao prvo mesto još od 1974. godine.

Top 10:

Rasel Vestbruk: 207 tripl-dablova

Nikola Jokić: 182 tripl-dabla

Oskar Robertson: 181 tripl-dabl

Medžik Džonson: 138 tripl-dablova

Lebron Džejms: 122 tripl-dabla

Džejson Kid: 107 tripl-dablova

Luka Dončić: 88 tripl-dablova

Džejms Harden: 82 tripl-dabla

Vilt Čemberlen: 78 tripl-dablova

Domantas Sabonis: 68 tripl-dablova

Autor: A.A.