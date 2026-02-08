AKTUELNO

Košarka

HIT SNIMAK JOKIĆA I VESTBRUKA PONOVO KRUŽI MREŽAMA! Nikola mu je tada jasno poručio - Uradiću to i zezaću te ceo život! Sada je Amer u ozbiljnoj drami! (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: X printscreen ||

Zapretio Vestbruku da će srušti njegov rekord i sada mu diše za vratom!

Sredinom novembra 2015. godine jedan zanimljiv susret Nikole Jokića i Rasela Vestbruka na stepenicama zapalio je društvene mreže.

Nikola je tada pred kamerama zapretio svom bivšem saigraču da će srušiti njegov rekord u tripl-dablovima i da će ga nakon toga zezati ceo život.

Vestbruk je tada vrištao od smeha, a sada mu sigurno nije svejedno, jer mu Srbin ozbiljno diše za vratom.

Naime, Nikola je prethodne noći na utakmici protiv Čikago Bulsa stigao do svog 182. tripl-dabla u karijeri i tako pretekao legendarnog Oskara Robertsona na drugom mestu večne liste. Ispred njega je sada ostao samo Vestbruk sa 207 tripl-dablova.

"Ja ću oboriti njegov rekord u tripl-dablovima i onda ću ga zezati ceo život" rekao je tada Nikola.

Sada je na dobrom putu i da ispuni svoje obećanje. Vestbruk je prvi na listi od maja 2021. godine kada je zabeležio 182. tripl-dabl i nadmašio Robertsona, koji je držao prvo mesto još od 1974. godine. Delovalo je da je njegov rekord nedodirljiv, a onda je Nikola dodao gas i ozbiljno mu se primakao. Mnogi veruju da će već naredne sezone nadmašiti Rasa i preuzeti prvo mesto na večnoj listi.

Autor: A.A.

#Košarka

#Nikola Jokić

#Rasel Vestbruk

POVEZANE VESTI

Horoskop

BEŽITE KOLIKO VAS NOGE NOSE: Ovo su najgori ŠEFOVI horoskopa – jedan znak će vam 'piti krv' na slamčicu!

Region

HIT SNIMAK KRUŽI MREŽAMA! KNEŽEVIĆ ZAPEVAO 'KAĆUŠU' Da me ne bi prijavljivali, sam ću sebe da prijavim (VIDEO)

Ostali sportovi

JEZIVA SMRT U TERETANI! Muškarcu šipka pala na grudni koš i to je bio KRAJ - Uznemirujuć snimak kruži društvenim mrežama (VIDEO)

Domaći

HIT SNIMAK! Alibaba uživa u Ermininoj piti dok ponovo tetovira Stanijin lik! Pašovićeva mu postavila DIREKTNO PITANJE, a tek da čujete odgovor (VIDEO)

Extra

Ceo život je čekala Hitlerovu ljubav i dobila ju je na 36 sati: Volela je čoveka koji je širio smrt

Svet

Tramp jasno poručio: Zelenski će mirovni plan morati da prihvati!