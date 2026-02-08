ZBOG ČEGA MIKA MURINEN NE IGRA ZA PARTIZAN?! Đoan Penjaroja se oglasio i sve otkrio! Poslao je JASNU PORUKU mladom Fincu: Nije tu stvar grešaka!

Mika Murinen stigao je u Partizan u bombastičnom transferu koji je odjeknuo širom Evrope, ali talentovani Finac nije se snašao u Beogradu.

Malo je igrao kod Željka Obradovića i Mirka Ocokoljića, a sada priliku ne dobija ni kod Đoana Penjaroje.

Upravo se Penjaroja oglasio i u intervjuu za Mondo otkrio u čemu je problem sa Murinenom.

- Prvo želim da kažem da Mika ima potencijal da bude vrhunski igrač, ali to nije dovoljno. Nećeš postati igrač samo na osnovu 'hajlajtsa'. Mlad je igrač, individualno i fizički ima sjajne sposobnosti, može mnogo. Dolazi sa koledža, nije igrao profesionalnu košarku. Ne poznaje taj taktički nivo igre, što je normalno, jer je mlad i dolazi iz drugačije vrste košarke - rekao je Penjaroja, pa dodao:

- Teško je igrati u Evroligi, imate igrače sa NBA iskustvom koji se nisu adaptirali. Potrebno je imati dobar mentalitet, da učite, da slušate, da pratite. Mislim da je to momak koji razmišlja samo o povratku u Ameriku i ja nisam ovde da bih očekivao nešto od momka koji razmišlja o Americi. Moja želja je da Partizan igra dobro. To je njegova situacija, nešto iz dana u dan. Nije trenutno adekvatan da igra u ekipi kao što je naša. Tu su i očekivanja i ja sam prvi koji kaže da ima sve uslove da postane veliki igrač. Međutim, postoji deo košarke koji u ovom momentu on ne razume.

Murinen je dobio šansu protiv Splita, ali se nije najbolje snašao. Igrao je i protiv Borca u Čačku, a od tada ga više u igri nije bilo.

- Nije tu stvar grešaka. Mlad igrač mora da greši i to prihvatam. Da bi naučio i napredovao mora da greši. Njegovi saigrači prihvataju da je mlad, ali se to prihvata kada treniraš na 100 odsto i kada imaš mentalitet u kom želiš da učiš - istakao je Penjaroja.

Delovalo je kao da je želeo da kaže kako je glavni problem Murinena mentalitet i pristup koji ima.

- Da nije tako... - zaustavio se Đoan Penjaroja i rekao daleko više nego da je objašnjavao.

Autor: A.A.