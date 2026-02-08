AKTUELNO

Drama na Olimpijskim igrama: Lindzi Von doživela katastrofalan pad

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Unsplash.com ||

Prepela američka skijašica Lindzi Von je doživela strašan pad na Olimpisjkim igrama u Milanu i Kortini!

U toku je takmičenje u spustu koje je počelo u 11 časova i 30 minuta, gde skijašice mogu da dostignu brzinu od 150 kilometara na čas. Na stazi punoj rupa i uzvišenja Amerikanka je izašla kao 13. na po redu.

Ipak, nije uspela. Videli smo strašan pad, posle samo nekoliko sekundi nakon što je počela trku!

Podsetimo, ona je pre samo nekoliko dana doživela težak pad u Kran-Montani, a na kraju je obelodanjeno da joj je stradalo koleno. Mnogi su očekivali da će odustati od Olimpijskih igara, ali je Amerikanka pokazala zašto je jedna od najboljih svih vremena.

- Takmičim se na svojim petim Olimpijskim igrama u 41. godini, bez obzira da li mislite da je bezbedno ili ne - izjavila je ona.

Autor: Marija Radić

#Lindzi Von

#Olimpijske igre

#Skijanje

#pad

#skijašica

