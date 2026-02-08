Pogledajte uznemirujuće scene na OI: Lindzi Von doživela strašan pad, jaukala od bolova, ostali se držali za glavu (VIDEO)

Američka skijašica Lindzi Von je doživela strašan pad na Olimpisjkim igrama u Milanu i Kortini!

U toku je takmičenje u spustu koje je počelo u 11 časova i 30 minuta, gde skijašice mogu da dostignu brzinu od 150 kilometara na čas. Na stazi punoj rupa i uzvišenja Amerikanka je izašla kao 13. na po redu.

Ipak, nije uspela. Videli smo strašan pad, posle samo nekoliko sekundi nakon što je počela trku!

No me lo puedo creer



Lindsey Vonn, 41 años y el cruzado roto, se cae



Los gritos de dolor 😔pic.twitter.com/1VbMI34Kq9 — Irene Gómez (@Negmezz) 08. фебруар 2026.

Scene koje su usledile posle toga nimalo nisu bile prijatne, pauza je trajala dugo, a ona je sve vreme glasno jaukala u bolovima, što se moglo čuti u uživo prenosu, a gledaoci sa strane su se hvatali za glavu u neverici.

Podsetimo, ona je pre samo nekoliko dana doživela težak pad u Kran-Montani, a na kraju je obelodanjeno da joj je stradalo koleno. Mnogi su očekivali da će odustati od Olimpijskih igara, ali je Amerikanka pokazala zašto je jedna od najboljih svih vremena.

- Takmičim se na svojim petim Olimpijskim igrama u 41. godini, bez obzira da li mislite da je bezbedno ili ne - izjavila je ona.

Lindzi Von su posle duge pauze i ukazivanja pomoći na stazi prevezli helikopterom sa staze.

Autor: Marija Radić