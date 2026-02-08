AKTUELNO

Ostali sportovi

ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE OGLASILE SE POSLE STRAVIČNOG PADA LINDZI VON: Moćna poruka za skijašicu nakon jezivog incidenta (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Jacquelyn Martin ||

Lindzi Von doživela je katastrofalan pad na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Malo posle pada oglasili su se i čelnici Zimskih olimpijskih igara koji su pružili reči podrške čuvenoj šampionki.

- Napred Lindzi! - stoji u objavi Zimskih olimpijskih igara, posle velike drame.

Pogledajte i snimak stravičnog pada:

pročitajte još

Pogledajte uznemirujuće scene na OI: Lindzi Von doživela strašan pad, jaukala od bolova, ostali se držali za glavu (VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Lindzi Von

#Podrška

#Skijanje

#ZOI

#pad

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Pogledajte uznemirujuće scene na OI: Lindzi Von doživela strašan pad, jaukala od bolova, ostali se držali za glavu (VIDEO)

Ostali sportovi

Drama na Olimpijskim igrama: Lindzi Von doživela katastrofalan pad

Ostali sportovi

POVRATAK VELIKE ZVEZDE SKIJANJA: Lindzi Von najavila učešće na ZOI

Ostali sportovi

POČELA MAGIJA NA SAN SIRU: Svečano otvorene 25. Zimske olimpijske igre u Milanu!

Ostali sportovi

Zimske olimpijske igre 2026: Srbija sa tri predstavnika! U toku je ceremonija svečanog otvaranja

Ostali sportovi

LINDZI VON SE VRAĆA SKIJANJU: Čuvena skijašica pet godina od penzionisanja ponovo na snegu