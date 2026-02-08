ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE OGLASILE SE POSLE STRAVIČNOG PADA LINDZI VON: Moćna poruka za skijašicu nakon jezivog incidenta (VIDEO)

Lindzi Von doživela je katastrofalan pad na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Malo posle pada oglasili su se i čelnici Zimskih olimpijskih igara koji su pružili reči podrške čuvenoj šampionki.
- Napred Lindzi! - stoji u objavi Zimskih olimpijskih igara, posle velike drame.
Forza Lindsey! 🫶#MilanoCortina2026 #Olympics #LindseyVonn pic.twitter.com/e7GFtos4kq— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) 08. фебруар 2026.
Pogledajte i snimak stravičnog pada:
No me lo puedo creer— Irene Gómez (@Negmezz) 08. фебруар 2026.
Lindsey Vonn, 41 años y el cruzado roto, se cae
Los gritos de dolor 😔pic.twitter.com/1VbMI34Kq9
Autor: Marija Radić