ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE OGLASILE SE POSLE STRAVIČNOG PADA LINDZI VON: Moćna poruka za skijašicu nakon jezivog incidenta (VIDEO)

Lindzi Von doživela je katastrofalan pad na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Malo posle pada oglasili su se i čelnici Zimskih olimpijskih igara koji su pružili reči podrške čuvenoj šampionki.

- Napred Lindzi! - stoji u objavi Zimskih olimpijskih igara, posle velike drame.

Pogledajte i snimak stravičnog pada:

No me lo puedo creer



Lindsey Vonn, 41 años y el cruzado roto, se cae



Los gritos de dolor 😔pic.twitter.com/1VbMI34Kq9 — Irene Gómez (@Negmezz) 08. фебруар 2026.

Autor: Marija Radić