DILEME VIŠE NEMA - VRAĆA SE NENAD LALATOVIĆ! Klub se oglasio i otkrio sve detalje

Nenad Lalatović se vraća u srpski fudbal, a Novi Pazar otkrio je sve detalje dogovora.

Fudbalski klub Novi Pazar objavio je danas da će ekipu u nastavku sezone voditi trener Nenad Lalatović.

"Predstavljanje je zakazano za utorak u 12.00 na Gradskom stadionu, a prvi trening Lalatovića sa ekipom počeće dva sata kasnije", naveli su Pazarci na klupskim internet stranicama.

Lalatović (48) će na klupi Novog Pazara naslediti Vladimira Gaćinovića.

Poslednji angažman Lalatović je imao jesenas u lučanskoj Mladosti.

On je prethodno trenirao podgoričku Budućnost, Vojvodinu, Spartak iz Subotice, ukrajinsku Zorju, Mladost GAT, niški Radnički, Borac iz Banjaluke i Radnički 1923.

Novi trener Novog Pazara radio je još u Al Batinu iz Saudijske Arabije, Čukaričkom, čačanskom Borcu, Crvenoj zvezdi, Napretku, Voždovcu, Proleteru iz Novog Sada i Sremu.

Novi Pazar sa 33 boda trenutno zauzima peto mesto u Super ligi Srbije.

Autor: D.Bošković