POSLE HORORA LINDZI VON JOŠ DVE SKIJAŠICE PALE NA ISTOM MESTU! Isplivali snimci nesreća sa 'CRNE STAZE' (VIDEO)

Na istoj stazi gde je Lindzi Von doživela jeziv pad, desile su se još dve nesreće.

Jezive scene mogli smo videti u takmičenju u spustu u konkurenciji dama na Zimskim olimpijskim igrama.

Lindzi Von doživela je horor pad posle kog je helikopterom prebačena u bolnicu, ali nije jedina koja je zbog nesreće završila trku pre vremena.

Uz težak pad Lindzi Von, loše su prošle i Nina Ortlib i Kande Moreno. Tačnije, Austrijanka Nina Ortlib je pala, ali bez težih posledica, dok je Kande Moreno iz Andore doživela veoma teško prizemljenje.

Izgubila je kontrolu i nakon pada završila u mreži pored staze, te je i nju morao da preveze helikopter.

Finale je bilo prekinuto, a ubrzo i nastavljeno i pobedu je odnela Brizi Džonson.

Pogledajte pad Kande Moreno.

BREAKING: Andorra’s Olympic skier Cande Moreno suffers BRUTAL downhill skiing crash moments after Lindsey Vonn pic.twitter.com/ga4I9kQUNc — Rapid Report (@RapidReport2025) 08. фебруар 2026.

Autor: D.Bošković