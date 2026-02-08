Jedan od najtežih poraza u karijeri za Hamada, izgubio od Francuza srpskog porekla koji je 219. na ATP listi

Srpski teniser Hamad Međedović je izgubio u poslednjem kolu kvalifikacija na ATP turniru u Roterdamu od francuskog igrača srpskog porekla Luke Pavlović, koji je 219. na svetu - 1:2, po setovima 6:7, 6:3, 6:7.

Iako je delovalo da će ovo biti dominantan meč srpskog tenisera, pošto je napravio brejk već u trećem gemu, Pavlović je uzvratio istom merom u narednom, a do kraja seta obojica tenisera držala su svoj servis. Otišlo se u tajbrejk, u kojem je Pavlović uspeo da veže dva mini brejka i na kraju dođe do vođstva.

Drugi period je bio najkraći u meču. Francuski teniser je nastavio sa dobrom igrom i ponovo Hamadu oduzeo servis, ali je Međedović zaigrao znatno bolje i dva naredna servis gema rivala rešio u svoju korist.

Ponovo su u trećem setu teniseri pravili po jedan brejk, dok je Pavlović pri rezultatu 5:4 imao meč loptu, ali je Međedović u maratonskom gemu uspeo da ostane u duelu. Pitanje pobednika je rešavao još jedan tajbrejk, u kojem je Pavlović bio bolji. Prvo je imao prednost od 5:2, imao i meč lopte, uspeo je Hamad da dođe do poena zaostatka, ali nije mogao do konačnog preokreta.

Autor: D.Bošković