OVO SE ČEKALO! Prve informacije o težini povrede Lindzi Von

Lindzi Von je doživela jeziv pad na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini tokom trke spusta.

Slavna Amerikanka je u Milano došla povređena, jer je pre samo devet dana pala na spustu u Kran Montani i pokidala prednji ukršteni ligament levog kolena.

Uprkos tome, odlučila je da se takmiči, ali je na stazi provela samo sedam sekundi.



Tokom skoka, Lindzi Von je u vazduhu zakačila jednu kapiju, nakon čega se okrenula i izletela sa staze.

Došlo je do nove rotacije kolena i nije bila u stanju da ustane.

Oko 20 minuta provela je ležeći na stazi dok se čekao helikopter. U direktnom prenosu mogli su se čuti njeni krici bola, a ubrzo su počele da stižu i prve informacije o težini povrede.



- Bilo je strašno, jer kada vidite da iznose nosila, to nikada nije dobar znak. Ali, kao što kaže ona izreka o čoveku u areni - ona se usudila, dala je sve od sebe i išla do kraja. Veoma je teško to gledati, ali najvažnije nam je da ona bude dobro - izjavila je njena sestra Karen Kildou za Bi-Bi-Si.

- Ne znam šta će se dalje dogoditi. Očigledno je helikopterom prevezena sa mesta nesreće i verovatno ćemo samo čekati. Sa njom su svi njeni hirurzi, fizioterapeuti i lekari, tako da će nas sigurno obavestiti. Otići ćemo u bolnicu u kojoj se nalazi. Jedino što za sada znamo jeste da je na pregledima i nadamo se da ćemo uskoro čuti više - zaključila je Kildou.

