EMOTIVNE REČI SESTRE LINDZI VON! Oglasila se posle jezivog pada legendarne Amerikanke!

Proslavljena skijašica Lindzi Von danas je doživela tešku povredu, posle jezivog pada na spustu u Kortini d'Ampeco.

Legendarna Amerikanka pala je prilikom takmičenja, koje je momentalno prekinuto, a ona helikopterom prebačena u bolnicu, uz pomoć lekarske službe.

Sada se oglasila njena sestra Karin Kildou i emotivnim rečima opisala šta se dešavalo:

- Izgledalo je kao prilično težak pad. Samo se nadamo najboljem - kazala je sestra Lindzi Von.

Iako je napunila 41. godinu i nastupala sa povređenim kolenom, Vonova je teško pala na trci spusta nakon čega je helikopterom prevezena u bolnicu. Podsetimo, ona je pre devet dana pokidala ukrštene ligamente levog kolena, ali je ipak odlučila da učestvuje na čuvenoj stazi Tofane, gde je slavila čak 12 puta.

- Skijanje je opasan sport. I puno je varijabli u igri. Ne znam tačno što se dogodilo. Izgledalo je kao prilično težak pad. Samo se nadamo najboljem - rekla je Kildou za NBC i dodala:

- Ona se usudila, dala je sve od sebe i išla do kraja. Znam da je u to uložila cijelo srce i ponekad se jednostavno, kao sada, stvari dogode. Bilo je strašno jer kada stignu nosila, to nije dobar znak.

Naglašava da je Lindzi u bolnici i još uvek se rade analize.

- Jedino što trenutno znamo da je na pregledima - kaže Karin Kildou.

Autor: D.Bošković

