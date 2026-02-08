TROICKI ISKREN POSLE ČILEA: Težak poraz! Nije opravdanje, ali smo došli sa oslabljenim sastavom, bez prva četiri igrača

Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki izjavio je danas da je poraz od Čilea bio težak, istakavši da je rival zasluženo slavio, ali i da su okolnosti znatno otežale nastup njegovog tima.

"Težak poraz. To nije opravdanje, ali smo došli sa oslabljenim sastavom, bez prva četiri igrača. Čile je bio favorit, uz sjajnu podršku domaće publike. Momci su se borili, ali u pojedinim trenucima smo mogli više", rekao je Troicki, a preneo Teniski savez Srbije.

Dejvis kup reprezentacija Srbije poražena je od Čilea u Santijagu 0:4 u prvom krugu kvalifikacija za F8 Dejvis kupa u Bolonji.

Selektor Srbije posebno je izdvojio nastup Ognjena Milića.

"Jedina prava svetla tačka bio je Ognjen Milić, koji je odigrao fenomenalan meč protiv njihovog prvog igrača. Borio se do kraja, a nedostajalo mu je iskustva u ključnim trenucima. Veći deo meča bio je bolji teniser i verujem da smo dobili budućeg standardnog reprezentativca, od kojeg tek očekujemo prave rezultate", naglasio je Troicki.

Govoreći o dublu, selektor je istakao da je to ponovo bila najslabija tačka tima.

"U dublu nam je potrebna veća sigurnost. Braća Sabanov su se borila, ali to ovoga puta nije bilo dovoljno. Branko, kao najmlađi član ekipe, dao je maksimum", dodao je Troicki.

Na kraju je selektor zahvalio igračima koji su se odazvali pozivu, ali i naglasio da su za veće domete potrebni svi najbolji teniseri.

"Zahvaljujem se svima koji su došli i borili se za reprezentaciju. Ako želimo bolje rezultate i prolazak u završnicu, moramo da nastupamo u najjačem sastavu. Ovoga puta to nije bilo moguće i pobedio je bolji tim. Predstoji nam da se dogovorimo oko svega i da od naredne godine budemo u punom sastavu", zaključio je Troicki.

Autor: Iva Besarabić