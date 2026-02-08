MOĆNE REČI LEGENDE TENISA: Rafael Nadal se oglasio nakon JEZIVE povrede Lindzi Von

Svet sporta je u šoku zbog jezive nesreće koju je zadobila Lindzi Von na ZOI.

Čuvena američka skijašica je doživela težak pad samo nekoliko sekundi nakon početka spusta, što je zahtevalo hitnu intervenciju osoblja. Na kraju je helikopterom prevezena u bolnicu.

Lindzi Von je na takmičenje došla povređena pošto je pre samo devet dana pokidala ligamente. Iako se očekivalo da će propustiti Igre u Milanu, odlučila je da nastupi i pokazala je zbog čega je jedna od najvećih sportistkinja ikada.

Nažalost, njene poslednje Olimpijske igre su završene neslavno. Publika je ostala u šoku, hvatajući se za glavu, ali svi su se nadali da će Lindzi biti dobro.

Povodom ove situacije se oglasio i Rafael Nadal. Jedan od najboljih tenisera svih vremena je na svom "X" nalogu poslao poruku podrške 41-godišnjoj Amerikanki.

- Ti si velika inspiracija i primer istrajnosti. Ostani snažna i brzo se oporavi - napisao je Nadal.

💪🏼 @lindseyvonn, you are a great inspiration and an example of perseverance.



Stay strong and get well soon! 😘 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 08. фебруар 2026.

Autor: S.M.