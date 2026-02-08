AKTUELNO

Ostali sportovi

MOĆNE REČI LEGENDE TENISA: Rafael Nadal se oglasio nakon JEZIVE povrede Lindzi Von

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug AP/Gregorio Borgia ||

Svet sporta je u šoku zbog jezive nesreće koju je zadobila Lindzi Von na ZOI.

Čuvena američka skijašica je doživela težak pad samo nekoliko sekundi nakon početka spusta, što je zahtevalo hitnu intervenciju osoblja. Na kraju je helikopterom prevezena u bolnicu.

Lindzi Von je na takmičenje došla povređena pošto je pre samo devet dana pokidala ligamente. Iako se očekivalo da će propustiti Igre u Milanu, odlučila je da nastupi i pokazala je zbog čega je jedna od najvećih sportistkinja ikada.

Nažalost, njene poslednje Olimpijske igre su završene neslavno. Publika je ostala u šoku, hvatajući se za glavu, ali svi su se nadali da će Lindzi biti dobro.

Povodom ove situacije se oglasio i Rafael Nadal. Jedan od najboljih tenisera svih vremena je na svom "X" nalogu poslao poruku podrške 41-godišnjoj Amerikanki.

- Ti si velika inspiracija i primer istrajnosti. Ostani snažna i brzo se oporavi - napisao je Nadal.

Autor: S.M.

#Lindzi Von

#Rafael Nadal

#Zimske olimpijske igre

#povreda

#skijašica

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

OVO SE ČEKALO! Prve informacije o težini povrede Lindzi Von

Ostali sportovi

POSLE HORORA LINDZI VON JOŠ DVE SKIJAŠICE PALE NA ISTOM MESTU! Isplivali snimci nesreća sa 'CRNE STAZE' (VIDEO)

Ostali sportovi

LINDZI VON HITNO OPERISANA: Amerikanka doživela težak prelom nakon HOROR pada

Ostali sportovi

Drama na Olimpijskim igrama: Lindzi Von doživela katastrofalan pad

Ostali sportovi

Pogledajte uznemirujuće scene na OI: Lindzi Von doživela strašan pad, jaukala od bolova, ostali se držali za glavu (VIDEO)

Ostali sportovi

LINDZI VON SE VRAĆA SKIJANJU: Čuvena skijašica pet godina od penzionisanja ponovo na snegu